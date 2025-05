Nuevos audios involucran a David Racero: ¿Canje entre Positiva y Colombia Compra Eficiente?

Colombia

Se conocieron unos nuevos audios que involucran al representante a la Cámara, David Racero, esto luego de que también a través de audios, se hiciera pública una denuncia en la que se evidencia que el congresista habría estado buscando puestos en el Sena, en la seccional del departamento del César.

En esta ocasión, los audios filtrados por Daniel Coronell en W Radio, demostrarían un canje de puestos entre la aseguradora estatal Positiva y la agencia de contratación Colombia Compra Eficiente. Además, involucran al exdirector de esta última entidad, Stalin Ballesteros, a quien se le escucha conversando con Racero.

“Papi recuérdame el cargo este que me dices que quieres ponerlo a negociación. Hoy me voy a ver con el director de Positiva. Él es del Partido Liberal, compañero mío del Congreso Juan José Correa, José Luis Correa, perdón. Y puede pueda hacer un cambalache con el hombre, si te parece. ¿Cómo es que es, el que me diste? El director de no sé qué jodas, de sistemas ¿Y qué perfil es? ¿Cómo es cuánto gana? Explícame un poco más para poder explicar”, se escucha decir al expresidente de la Cámara en el primer audio revelado por Coronell.

En un segundo audio, Ballesteros le responde a Racero indicando que deben evaluar qué les ofrecen desde Positiva “porque supuestamente el man de Positiva iba a colaborarnos por la subdirección. Esa subdirección vale mucho, marica, es la dirección que maneja el SECOP. Todos los favores de todas las entidades, marica”.

Allí, agrega el exdirector de Colombia Compra Eficiente que “yo no se ahora, en este momento cómo hacer con ellos porque hay que esperar pa saber qué tienen ellos ¿Qué tienen ellos que pueda ser comparable…pero soltar una subdirección de una vaina que puede ser tan importante, o sea, imagínate que esta vaina se convierte en agencias de compra del Gobierno ¿Lo vamos a soltar por qué? ¿O sea a cambio de qué? ¿Positiva que tanto juego tiene?“.

Aunque Racero aclaró las denuncias presentadas sobre su negocio familiar y también insistió en que se trataría de una estrategia en su contra en medio de la discusión de la Reforma Laboral en el Senado, no se ha pronunciado sobre esta nueva revelación.