Microplásticos en el aire: cómo las hojas los absorben y amenazan la cadena alimentaria

En principio, es importante que sepa que el descubrimiento que se publicó en ‘Nature’, principalmente consiste en la capacidad que tienen las hojas de las plantas para absorber microplásticos y nanoplásticos directamente del aire; esto representa una nueva e importante vía de entrada de contaminantes a la cadena alimentaria.

De esta manera, investigadores de instituciones como la Universidad de Nankai, la Universidad de Massachusetts Amherst y la Academia China de Ciencias demostraron que estas partículas plásticas, especialmente de tereftalato de polietileno (PET) y poliestireno (PS), entran en las hojas por medio de estomas y la cutícula, que son estructuras naturalmente expuestas al ambiente.

Luego, una vez absorbidas, estas partículas se acumulan en tricomas y se desplazan por los tejidos vasculares de la planta. Esta vía aérea de contaminación representa una amenaza para la salud humana y la ecología, ya que facilita la transferencia de microplásticos desde el aire hasta animales y humanos, por medio del consumo de plantas, principalmente frutas y vegetales.

Por otro lado, se encontró que los vegetales cultivados al aire libre presentan concentraciones de plásticos hasta 100 veces mayores que aquellos en invernadero. E

Adicionalmente, el estudio hace un llamado sobre la urgencia de investigar más profundamente la exposición alimentaria a los microplásticos y sus posibles efectos en los órganos humanos, resaltando una ruta de contaminación antes subestimada.

¿Qué cambia en el escenario internacional con este descubrimiento?

Estos hallazgos, expuestos en el estudio denominado como ‘Leaf absorption contributes to accumulation of microplastics in plants’, representan una evidencia sólida de que los microplásticos presentes en el aire no solo se depositan en el entorno, sino que también pueden ser absorbidos activamente por las hojas de las plantas, como se mencionó anteriormente.

En otras palabras, esto redefine la comprensión sobre cómo estos contaminantes ingresan a los sistemas biológicos. Por primera vez, en condiciones reales de campo, se confirma la bioacumulación de polímeros como PET y PS directamente desde la atmósfera hacia tejidos vegetales, algo que antes solo se había demostrado en entornos controlados.

Este conocimiento es determinante, sobre todo, por el aumento global de la contaminación plástica y el crecimiento del consumo de productos vegetales, especialmente en dietas sostenibles.

Desde otra perspectiva, hay que decir que la correlación entre la concentración de microplásticos en el aire y su acumulación en las plantas también refuerza la necesidad de monitorear la calidad del aire como una variable clave en la seguridad alimentaria.

Asimismo, estos resultados destacan que la absorción aérea supera significativamente a la absorción por raíces, indicando que los métodos actuales para mitigar la contaminación del suelo no bastan para frenar la entrada de microplásticos en los alimentos. Este descubrimiento también redefine prioridades en políticas ambientales y de salud pública, frente a un problema en expansión.

¿Qué más es importante saber sobre los microplásticos?

La absorción de microplásticos por las hojas puede variar según el tiempo de exposición y el envejecimiento de las hojas, siendo más alta en hojas exteriores y en plantas con mayor duración de crecimiento.

También es importante acotar que las técnicas utilizadas, como la espectrometría de masas con ablación láser y la microscopía confocal, permitieron detectar y cuantificar con precisión estas partículas en tejidos vegetales.

Finalmente, debe considerar que con esta investigación se comprobó que la acumulación de plásticos es notablemente mayor en áreas cercanas a fuentes de contaminación como fábricas y vertederos, lo que refuerza el vínculo directo entre ambiente urbano e impacto alimentario.