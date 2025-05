¿Luis Díaz se queda en Liverpool? Este fue el importante pedido de la hinchada

Liverpool se coronó campeón anticipadamente de la Premier League en la jornada 34 del campeonato, en su estadio y ante Tottenham, luego de ganar 5-1. Sin embargo, no fue hasta el último partido ante Crystal Palace, que los de Anfield pudieron celebrar oficialmente el título y levantar el trofeo de la Liga Inglesa.

Números de Luis Díaz en Liverpool

El colombiano en la temporada 2024/25 jugó un total de 40 partidos por todas las competencias: Premier League, Champions League, FA CUP y Carabobo Cup. En esa cantidad de juegos, el delantero supo anotar 17 goles, siendo clave para la parte ofensiva del equipo.

¿Luis Díaz se queda en Liverpool?

Aún no hay certeza de su continuidad en el club inglés, pues recientemente, Deco, director deportivo del Fútbol Club Barcelona, expresó su gusto y atracción futbolística hacia Luis Díaz y, además, desde otros medios españoles han asegurado que el colombiano es una opción real para el equipo catalán.

Sin embargo, la primera opción de Luis Díaz es el Liverpool y se espera que prontamente se sienten ambas partes a negociar para renovar su contrato y seguir defendiendo la camiseta de los ‘Reds’ de Anfield.

Pedido de la hinchada de Liverpool a Luis Díaz

Ahora, como es habitual, los hinchas de Liverpool realizaron su tradicional celebración por consagrarse campeones, esta fue en las calles de Anfield y en además hubo una gran fiesta donde el nombre de Luis Díaz fue protagonista, siendo aclamado y coreado por todos los fanáticos.

Esta es la famosa canción de los hinchas a Luis Díaz

“Luis Díaz, he’s from Barrancas and he plays for Liverpool…”, entonaron los aficionados. En español, traduce de la siguiente manera: “Lo llamamos Lucho, vino de Porto. Vino a anotar, anotar, anotar. Él es Luis Díaz, es de Barrancas. ¡Y juega en el Liverpool!”.

Véalo a continuación: