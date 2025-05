Ministro de Trabajo asegura no tener buenas expectativas para la aprobación de la reforma laboral

Medellín

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, estuvo en Medellín socializando la Consulta Popular; aquí se refirió a la Reforma Laboral que fue reactivada por el Congreso, precisamente el encargado de decidir si se aprueba con los nuevos cambios o de nuevo se hunde.

El alto funcionario manifestó que no ve muy buen ambiente en el Congreso con esa reforma; sin embargo, esperan el resultado de las votaciones para poder determinar qué seguirá luego de esa decisión.

“No, nosotros tenemos un optimismo bastante moderado, digamos una expectativa un poco a la baja. ¿Por qué? Por lo que ha pasado. Es que en la Comisión Séptima del Senado negaron la reforma laboral”.

Indicó que tiene un temor de que lo que se apruebe, si es que así ocurre, pese a su sentir, es que a esa reforma se le recorten algunos puntos fundamentales. Como el contrato laboral de los aprendices del SENA, la estabilidad laboral de las mujeres, el contrato sindical, etc.

“Tenemos el temor de que lo que resulte de ese debate sea una reforma peluqueada, una reforma que elimine importantes elementos que para el gobierno son sustanciales en una reforma laboral. Si eso ocurre, pues sencillamente cobra más vigencia la consulta popular y esperamos que el Senado de la República en su plenaria se pronuncie prontamente sobre esta solicitud de concepto para la consulta popular reforzada que radicamos este lunes en la Secretaría del Senado de la República”.

Mientras que el Senador antioqueño León Fredy Muñoz manifestó lo mismo que el ministro Sanguino en cuanto a la Reforma Laboral: dice no tener confianza, pero, además, porque es una iniciativa que fue organizada por los empresarios que no estaban de acuerdo con la anterior.

“No tengo ninguna confianza con esa reforma. Lo que van a erradicar, que lo van a erradicar el lunes o martes, no sé, es el informe de la comisión. Pues yo creo que eso va a ser una cosa no peluqueada, sino trasquilada. Porque si los empresarios están de acuerdo y la extrema derecha está de acuerdo, es porque algo raro está pasando. A los mismos que la hundieron en la comisión séptima son los mismos que hoy la reviven y la van a pasar positiva”.

Finalmente, el ministro Sanguino agregó que la vocera del gobierno en la Comisión Cuarta, Aida Abella, está evaluando presentar una reforma alternativa, siempre y cuando la reforma sea recortada en lo sustancial.