Nuevo ataque con dron a vivienda Tibú, Norte de Santander

Catatumbo

Habitantes de la vereda Tres Curvas, en Tibú, Norte de Santander, denuncian que el ELN les está atacando sus viviendas con explosivos, bajo la excusa que en estas casas se esconden miembros de las disidencias de las FARC.

“Estamos aquí en Tres Curvas, donde una granada, lanzada desde un dron, por parte del ELN destruyó mi vivienda” dijo una mujer desesperada a través de un video donde denunció lo sucedido.

Más información Capturado con fines de extradición, articulador de una red narcotraficante

Resaltó que “si yo hubiese estado ahí, pues me había matado. Hacemos la denuncia pública, para que esto no siga pasando. Están atacando las casas con la excusa que aquí está las FARC y eso es mentiras, aquí no hay FARC”.

La mujer hizo un llamado resaltando que “esto es violación a los Derechos Humanos, violación a todos los derechos de la población civil.”.

Organizaciones sociales piden a los grupos armados cesar con esta práctica, teniendo en cuenta que las viviendas son el único refugio que tienen estas familias campesinas para resguardarse de las balas.