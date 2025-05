La movida de la música, aquí están los estrenos de esta semana

El ganador del Latin GRAMMY® y nominado al GRAMMY®, Feid, presenta su nuevo sencillo “ANDO XXIL”, una pieza escrita, producida y ejecutada por él mismo que captura con precisión el momento creativo que atraviesa.

El sencillo fluye sobre una base minimalista y sólida, impulsada por un bajo potente que remite al sonido del rap de los 90s y 2000s, la música con la que Feid creció y que ha moldeado profundamente su identidad sonora.

Con estructuras inspiradas en el hip-hop y un lenguaje crudo y directo, la producción, realizada por el propio Feid, refleja su habilidad para crear atmósferas donde lo clásico y lo contemporáneo conviven con naturalidad, sin artificios, dejando que la honestidad guíe cada capa del sonido. “ANDO XXIL” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Willy Garcia entrega su novena producción como solista, “Viviendo” alli esta el sencillo ‘Absurdo’ que según Willy, el tema conquistará corazones. “Con esta letra quise desnudarme ante quien escuche: es absurdo que preguntes si te quiero, si se nota hasta en mis manos como tiemblan por ti”

Morat, la banda de pop/rock en español más relevante de la actualidad, lanza su quinto álbum de estudio titulado ‘Ya Es Mañana’ via Universal Music Spain, una obra que representa la culminación de un sueño y el inicio de una nueva etapa. Después de un 2024 marcado por una gira histórica que recorrió 14 países, 24 estadios y reunió a más de un millón de personas, la banda celebra este nuevo amanecer musical con un disco luminoso, honesto y profundamente emocional.

Tras dos años de trabajo en el estudio, Alejandro Sanz publica su nueva colección de canciones desde su último lanzamiento (“Sanz”, 2021).

El título escogido por el artista español para darle unidad a este nuevo trabajo es ¿Y ahora qué?, un título que nace desde la idea de una frase cotidiana, algo que vive con nosotros y se convierte en una búsqueda poética.

También puede leer: Green Day regresa a Colombia este 24 de agosto: lugar y boletas

De aquí se desprende la canción “Bésame” la cual grabo con Shakira después de 20 años de no grabar juntos.

Eddie Palmieri que actualmente tiene 88 años, figura clave en la evolución de la salsa y el jazz latino, sigue activo en la música con nuevos lanzamientos como A contra luz un álbum de 7 canciones

El álbum combina como es su estilo el piano, y el jazz en títulos como La noche del golpe, cruz de almas, noche de blues en la habana.

Palmieri no grababa música desde el año 2018.

Vanesa Martín ha consolidado un estilo propio inconfundible.

Ahora lanza “Casa Mía”, su disco más libre, honesto y valiente: una mezcla entre la raíz y la vanguardia. Una invitación a entrar en su mundo, donde no hay juicio, solo música y verdad. Desde sus comienzos Vanesa Martín no buscaba gustar. Buscaba ser. Y eso no ha cambiado. Porque Vanesa sigue escribiendo desde la autenticidad. Y su nuevo disco, “Casa Mía”, es el reflejo más honesto, valiente y completo de todo lo que ha sido y todo lo que se atreve a ser.

“Casa Mía” es el noveno álbum de su carrera, el primero junto a Universal Music. Doce canciones que transitan por la emoción, el deseo, la pertenencia, la despedida, la libertad. Una declaración de identidad, donde la artista se libera de etiquetas y se abraza entera: la de Málaga, la de Madrid, la niña, la mujer, la artista, la de raíz y la de vanguardia, la que escribe con el alma y canta con las entrañas. “Nunca me sentí en una categoría. Las etiquetas me han hecho daño. Este disco es mi forma de decir: no encajo, porque vine a abrir caminos”, confiesa.

La estrella puertorriqueña del rap, Álvaro Díaz, y el célebre productor, Tainy, vuelven a unir fuerzas en “PARANOIA,” su más reciente sencillo disponible hoy a través de Universal Music Latino. Después del éxito que lograron juntos con “Paranormal” en 2024, Díaz y Tainy nos entregan un nuevo tema que explora las inseguridades y dudas dentro de una relación amorosa. “Este track marca el final de una era y el principio de otra, estoy listo para que vean cómo se va desarrollando este nuevo proyecto. Siento que estoy creando la mejor música que he hecho en mi vida,” expresa Díaz.