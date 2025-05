InterContinental Cartagena celebra 10 años como protagonista del turismo de alto nivel

Cartagena

El Hotel InterContinental Cartagena, referente de hospitalidad a nivel nacional e internacional, conmemora este mes su décimo aniversario de haber abierto sus puertas en la Ciudad Heroica con un año lleno de actividades especiales y eventos para toda la comunidad.

En este décimo aniversario, el InterContinental Cartagena no solo celebra su legado, sino también su constante evolución y su contribución a la cultura cartagenera. Con una programación de actividades culturales, gastronómicas y colaboraciones con artistas locales, el hotel invita, tanto a los cartageneros como a los turistas internacionales, a ser parte de esta celebración que busca conectar aún más la hospitalidad con la identidad local.

Hoy, el hotel celebra sus 10 años no como un número redondo, sino como una suma de muchos momentos irrepetibles.

Desde su inauguración en 2015, el hotel ha sido mucho más que un espacio de alojamiento; se ha convertido en un referente de lujo, innovación y conexión con la cultura cartagenera. A lo largo de esta década, ha sido testigo de la evolución de la ciudad y ha jugado un papel clave en ese proceso. Con los muchos huéspedes e historias que han recorrido sus pasillos, el hotel ha trascendido su función primaria para convertirse en un motor de desarrollo social y económico, y un referente a nivel mundial de lo que es la hospitalidad.

Con la generación de empleos directos e indirectos, también ha influido positivamente en la comunidad local, creando oportunidades y fortaleciendo el perfil turístico de Cartagena de Indias en el mercado internacional.

Además, se ha consolidado como el espacio natural para los encuentros que definen el rumbo de grandes decisiones. Ha sido la sede elegida para roadshows de inversión, comités binacionales, programas de incentivo de grandes corporaciones y reuniones cerradas entre líderes del sector público y privado. De igual modo, ha sido anfitrión de lanzamientos regionales de marcas globales y encuentros de organismos multilaterales, su estructura y operación han respondido con precisión a las exigencias de los organizadores más rigurosos.

“Reflexionar sobre estos diez años va más allá de una conmemoración de tiempo. El aniversario nos lleva a reconocer que un hotel no es solo un espacio de descanso, sino un catalizador de encuentros, un referente de innovación y un motor de desarrollo para la ciudad. Hemos sido testigos y protagonistas de cómo Cartagena se transforma y se enriquece con cada intercambio cultural, con cada colaborador que crece y con cada huésped que se lleva un pedazo de nuestra identidad. Hoy celebramos el orgullo de aportar, desde la hospitalidad, a la construcción de una ciudad más dinámica, diversa y llena de oportunidades “, resaltó Alejandro Manfredonio, gerente general del InterContinental Cartagena.

El legado de estos diez años no solo se mide en números, sino en las conexiones humanas, en los momentos compartidos, en la creatividad que brota de cada rincón de este acogedor y fraternal lugar. Y esos esfuerzos no han pasado desapercibidos: el hotel ha sido reconocido con diversos galardones que subrayan su excelencia y compromiso con la calidad. Entre estos, destacan los premios otorgados por los World Luxury Awards, como Best Luxury Event Hotel y Best Hotel Restaurant en 2023 y 2024, así como el reciente reconocimiento de IHG Luxury & Lifestyle Excellence Award en 2025, de Community Impact Award por su aporte e iniciativas sociales. Además, el hotel se posicionó como #1 en Guest Love en 2024, métrica que mide la evaluación de los huéspedes de la cadena dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe, un testamento a la calidad y dedicación del equipo humano que hace del hotel un lugar tan especial.

“Más de 28 colaboradores llevan con nosotros desde el día uno. Eso dice mucho más que cualquier cifra. Es una década de trabajo en equipo, de retos y de evolución, pero sobre todo de orgullo por lo que representamos en Cartagena”, señaló también Manfredonio.

La celebración del aniversario incluirá un calendario de eventos internos y experiencias especiales con aliados, pero el foco estará en agradecer a quienes han sido parte de este trayecto: colaboradores, clientes y una ciudad que respira historia y futuro al mismo tiempo.

“Diez años de hospitalidad no son simplemente una cifra, sino una historia de crecimiento y de trabajo en equipo”, comentó Alejandro Manfredonio, gerente general del hotel.

“Estamos profundamente agradecidos con todos los que han sido parte de este viaje, y nuestra celebración de este aniversario es un compromiso con el futuro de Cartagena, con la cultura que compartimos y con la comunidad que nos inspira a seguir ofreciendo lo mejor”.