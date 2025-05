El FOMAG acusa un hospital de Caldas de presunto chantaje institucional afectando la atención

Manizales

Según el vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, el fondo ha estado cumpliendo con sus obligaciones con los prestadores de servicios de salud en Caldas, uno de ellos, el Hospital Santa Sofía, el cual recientemente cerró sus puertas a los usuarios de dicha entidad por el no pago de las cuentas del mes de abril y de mayo, lo que es calificado como una “presión administrativa”.

En el mes de agosto de 2024, el FOMAG ya le decía más de 200 millones de pesos al hospital caldense, sin embargo en su momento lograron superar dicha situación.

“Ante los anuncios que hacen algunos prestadores, me ha tocado plantearlo ya directamente a esos prestadores que no hay razón bajo ninguna circunstancia que por una controversia económica que exista con el asegurador el pueda tomar la decisión de afectar la salud y la vida, eso está prohibido”, Aldo Cadena destacó que iniciará las acciones al respecto.

El FOMAG manifiesta su preocupación por un aumento del 412% en la facturación presentada por el Hospital Santa Sofía de Manizales para el mes de abril.

Insisten además, que el procedimiento de pago establecido consiste en un primer desembolso de hasta el 70% del valor facturado al momento de la radicación por parte de los prestadores. El 30% restante se abona tras una rigurosa auditoría que verifica la calidad y pertinencia de los servicios prestados, por lo que dice que han cumplido y no hay razón para la suspensión de los servicios.

Situación con el Hospital Santa Sofía

El FOMAG considera injustificada la amenaza de suspensión del servicio de salud anunciada por el Hospital Santa Sofía de Caldas para los docentes y sus beneficiarios, teniendo en cuenta la radicación de cuentas por $1.856 millones, de los cuales en el mes de abril se radicaron $716 millones y en mayo $25 millones, por lo que insisten se encuentran dentro de los plazos establecidos.

Según la comunicación del FOMAG, a la fecha, ha efectuado pagos por $907 millones, lo que representa el 81% de la radicación vencida. No obstante, la gerencia del hospital ya ha aclarado públicamente la situación, reafirmando su compromiso de mantener la atención de manera continua.

Respuesta del Hospital Santa Sofía en Manizales

El gerente de la entidad prestadora de servicios de salud caldense, Carlos Alberto Piedrahita, en diálogo con Caracol Radio insistió en que se ha incrementado la facturación porque está relacionada a una estrategia que el mismo FOMAG ha implementado y es incentivar el uso de los hospitales públicos, por lo que se ha visto el incremento y destacó además que “lo que se ha hecho, es direccionar mucho paciente a Santa Sofía y pasamos a tener una facturación de 150 millones de pesos mensuales a tener una facturación de un mes de 750 millones, culpa mía, no, culpa de ellos y el sistema referencia de ellos”, indicó el gerente.

Insistió además que la facturación se debe pagar con pagos pactados pero ya establecidos según la ley por lo que destacó que “el doctor Aldo Cadena, conoce que los pagos se hacen el 50% inmediatamente en la facturación y el restante es cuando se haga la auditoría. ¿Qué pasa con el FOMAC? Pues que no paga puntualmente ni mensualmente, pagan cuando ellos quieran o cuando se les hagan escándalos, que es la costumbre de este Gobierno. Si hay escándalos, pagan, si no hay escándalos, no pagan”, dijo Piedrahita.

FOMAG lanza advertencia sobre la interrupción del servicio

Desde la entidad nacional destacan que la ley estatutaria que consagra la salud como un derecho fundamental insiste además, que la interrupción arbitraria de los servicios por parte de los prestadores, sin agotar las vías de diálogo y los mecanismos legales para resolver diferencias contractuales, constituye una grave vulneración del derecho fundamental a la salud.

De igual forma, anunció acciones ante presiones indebidas por parte del Hospital Santa Sofía en Manizales, por lo que incluso en un comunicado de prensa destacó: “el FOMAG ha detectado que algunos prestadores han empleado presiones indebidas, rayando en el chantaje institucional, lo cual afecta la atención médica de los maestros.

Ante estas circunstancias, el Fondo se reserva el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes, incluyendo la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de salvaguardar el derecho a la salud del magisterio”.

Por su parte, el gerente del Hospital Santa Sofía en Manizales, Carlos Alberto Piedrahita, destacó que “mi función primordial y por la que me pagan, es por hacer garantizar el pago de mis funcionarios, de mis trabajadores, debo conseguirme cerca de 8 mil millones de pesos mes a mes para poder pagar a todos los proveedores, a los funcionarios y tener la institución funcionando permanentemente (…) O sea, que si yo cobro es malo, lo malo sería no cobrar. Yo creo que a mí me investigaría la Fiscalía o la Procuraduría por no cobrar”, destacó el funcionario caldense.

Ambas partes insisten en que están prestas a dialogar para garantizar la prestación de los servicios de los usuarios y garantizar la salud de la población.