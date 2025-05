Mesa Directiva del Senado ratifica hundimiento de la Consulta Popular y decide no repetir votación

Congreso

Tras una extensa discusión en la plenaria del Senado de la República, la mesa directiva, encabezada por el presidente Efraín Cepeda y el secretario general, Diego González, anunció que no proceden las solicitudes de apelación y reapertura de votación de la Consulta Popular, hundida el pasado 14 de mayo, por lo cual queda oficialmente hundida la propuesta del Gobierno.

“Las decisiones de los presidentes son apelables inmediatamente ante la respectiva corporación legislativa. El artículo 94 de la ley 5 del 92 establece: el debate empieza al abrirlo el presidente y termina con la votación general. La votación de la consulta popular ya fue realizada por la plenaria del Senado de la República y certificada por el secretario general en cumplimiento de su deber legal, por lo tanto tiene pleno efecto jurídico. No se puede reabrir una votación ya decidida por la plenaria, según la sentencia C-543 del 98. No se puede hablar de la reapertura de un debate cuando ya hubo votación y cuando esta ya ha sido cerrada se torna inmodificable”, comenzó explicando el secretario dando lectura al concepto de la oficina jurídica de la mesa directiva.

Enfatizó en que “no es posible declarar nulidad ni repetir alguna votación realizada por la plenaria del Senado toda vez que la decisión que se toma es cosa juzgada legislativa. Así lo expone la sentencia C-277 de 2007, producida una votación adquiere por lo tanto plenos efectos jurídicos, de manera que no puede volverse a repetir salvo en caso de que haya empate. Finalmente, la consulta popular fue negada por la plenaria del Senado el día 14 de mayo de 2025. No se encuentra incluida en el orden del día, dado que ya se da decisión tomada por la misma plenaria. Por lo tanto, no procede a repetir su votación”.

La senadora María José Pizarro cuestionó la decisión, en medio de la plenaria: “yo quiero que usted, secretario, me mire a los ojos, y dígame que yo no apelé la decisión cuatro, cinco, seis veces. Y usted me dijo que garantizaría esa apelación. Y míreme usted, señor presidente Efraín Cepeda, míreme a los ojos y dígame que no apelé la decisión cuando usted levantó la sesión. Sí lo hice y esas apelaciones no fueron atendidas. Así les moleste. Yo también me conozco la ley quinta. Llevo siete años en el Congreso de la República”.

La congresista del Pacto Histórico recriminó que “ante el filibusterismo, ante la leguleyada, ante la trampa, yo sí le digo, nosotros podemos perder, pero jueguen limpio, no con trampa ni con artimañas. Y por todo eso, y que le quede claro al país, es que hemos radicado una nueva Consulta Popular, y se volverá a radicar hasta que este Congreso juegue limpio. Y si no, en el 2026, colombianos y colombianas elijan un Congreso con gente decente, que no haga trampa”.

Aunque se radicó una proposición por parte de la senadora Isabel Zuleta para que se votara la apelación, esta fue desestimada también por el presidente Cepeda, quien argumentó que “la discusión del proyecto en mención se agotó el martes, el miércoles se votó. Hoy no está en el orden del día, que puede ser alterado pero no se puede incluir, no está en el orden del día esa apelación. La votación fue el día miércoles por eso yo no voy a prevaricar y se rechaza de plano la proposición”.

De esta manera, salvo por pronunciamientos externos que puedan hacer Jueces de la República en respuesta a acciones de tutela interpuestas, quedaría oficialmente cerrada la polémica en torno a lo que fue la votación de esta Consulta Popular del Gobierno Petro en el Senado. No en vano, como reconoció Pizarro, ya se radicó una nueva, ahora con 16 preguntas, incluyendo también apartados de la reforma a la Salud.