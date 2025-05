La consulta popular está viciada y es un abuso de función pública: Andrés Forero

En las últimas horas, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que la consulta popular radicada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ante el Senado podría estar viciada.

Desde la perspectiva de Forero, Jaramillo no tenía la facultad legal para presentar dicha iniciativa, ya que los decretos 506 y 528 de 2025, que delegan funciones presidenciales, no lo autorizan para ejercer la función establecida en el artículo 104 de la Constitución.

Además, Forero anunció acciones legales contra Jaramillo, por presunto abuso de función pública, señalando además una posible violación del artículo 428 del código penal. En este orden de ideas, el representante pasó por los micrófonos de 6AM para profundizar en el tema.

¿Por qué se hizo la denuncia y bajo qué criterios?

En principio, Forero expresó que no sabía quién fue el responsable del descuido, pero que, en su opinión, el Gobierno no contempló la posibilidad de que el Senado no aprobara la consulta.

“En ningún caso, cuando uno revisa los decretos 506 y 528, que son los que le delegaron las funciones presidenciales al ministro, aparece el artículo 104 constitucional, que es el que faculta al presidente de la República para hacerle consultas al pueblo”, agregó.

Por esta razón, considera que la nueva consulta que plantea el Gobierno Nacional está completamente viciada. Además, afirmó que, en medio de la “chambonería” e improvisación del ministro Jaramillo, este habría cometido un delito al violar lo consignado en el Código Penal.

“Considero que él violó el artículo 428 del Código Penal, él realmente, a mi juicio, cometió un abuso de función pública, y por esa razón lo denuncié ante la Fiscalía”, dijo.

Según Forero, esa actuación carece de fundamento legal y agrava la situación institucional, ya que se estarían tomando decisiones sin sustento jurídico. Asimismo, criticó la falta de preparación y legalidad en el proceso.

Ante la denuncia: ¿Qué cree, el representante Forero, que pasará con la consulta popular?

Forero planteó tres puntos determinantes, frente a la consulta popular, de 16 preguntas, presentada ante el Senado por los ministros de Salud, Interior y Trabajo.

En primer lugar, el representante considera que el Gobierno debería reconocer su error y “tendría que retirar la consulta para que la presente nuevamente el presidente de la República”, dijo.

No obstante, reconoce que hay opiniones jurídicas, como la de exmagistrados de la Corte Constitucional, que sostienen que el presidente no puede volver a solicitar la aprobación de preguntas ya negadas por el Senado en la misma legislatura, lo que complicaría el proceso.

En segundo lugar, Forero cuestionó la forma en que están redactadas algunas de las preguntas incluidas en la consulta. Señaló que no son neutrales, lo que representa un defecto serio en el diseño del mecanismo. Para él, este sesgo en la formulación de las preguntas es uno de los problemas más evidentes y preocupantes del proceso.

Finalmente, sostuvo que si se decide retirar la consulta presentada por el señor Jaramillo, y otros ministros, eso validaría sus críticas. También consideró que esto demostraría un uso indebido de funciones públicas y podría dar pie a una investigación.