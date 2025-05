¿Consulta popular para la reforma a la salud? esto advirtió Guillermo Jaramillo, Ministro de Salud

Bucaramanga

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dentro del desarrollo de la primera audiencia pública descentralizada sobre la reforma a la salud, que se realizó en Bucaramanga, no descartó la posibilidad de recurrir a una consulta popular, en caso de que en el congreso la reforma a la salud, presente el mismo panorama que tuvo la laboral.

En esta audiencia, liderada por la Comisión Séptima del Senado, participaron pacientes, organizaciones sociales, académicos, secretarios de salud, el Ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, una delegada del Ministerio de Hacienda y dos senadores.

¿Qué dijo el Ministro de Salud?

Las primeras palabras que llamaron la atención fue el mensaje que envió a Bruce Mac Master y a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

“Que aporten los patrones porque no lo están haciendo. Hicimos un esfuerzo, tenemos el presupuesto nacional desfinanciado y presentaron un proyecto para financiar y lo negaron, hay una doble moral”, señaló el Ministro.

También se refirió a la formalización de los trabajadores de los hospitales públicos, a las profundas fracturas laborales que afectan a médicos, enfermeras, técnicos y demás trabajadores del sector. Aseguró que es una deuda pendiente y que a pesar que no se incluyó en la reforma laboral, se debe revisar la situación.

“Sacaron a la mayoría de la gente de los sindicatos de la mesa de formalización. Aquí los compromisos son compromisos. No nos obliguen a nosotros a tener que hacer medidas que no estamos muy interesados en hacer, pero si nos toca nos toca. No pueden atropellar a los trabajadores”, puntualizó.

#Reformas | "No nos obliguen a nosotros a tener que hacer medidas que no estamos muy interesados en hacer, pero si nos toca nos toca. No pueden atropellar a los trabajadores": Ministro de Salud Guillermo Jaramillo, sobre la implicación de la reforma laboral en el sector salud. pic.twitter.com/zMwg2BUPMr — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 8, 2025

Al finalizar y al consultarle por el reto que enfrentan para el trámite de la reforma a la salud, teniendo en cuenta los antecedentes de lo que ocurrió con la reforma laboral, el Ministro, advirtió que si deben recurrir al pueblo para que esta sea aprobada lo harán.

“Tiene que haber una reforma a la salud y si no se puede a través del Congreso, pues tendremos que recurrir al pueblo como se está recurriendo ahora a la consulta popular para materia laboral, como lo hizo el señor Presidente de la República", dijo Guillermo Jaramillo, Ministro de Salud.

🔴 #ATENTOS | El Ministro de Salud Guillermo Jaramillo dijo que no descartan una consulta popular para la reforma a la salud, si se presenta el mismo panorama de la reforma laboral. pic.twitter.com/stbsNXaSkJ — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) May 8, 2025

Uno de los ejes centrales de la audiencia fue la crítica generalizada al modelo actual de contratación en el sistema de salud. Diversos participantes que tomaron la palabra, señalaron la tercerización laboral, la generalización de contratos de prestación de servicios para funciones permanentes y los retrasos en los pagos como factores que han deteriorado la estabilidad emocional y profesional del personal de salud.

Los senadores participantes, entre el ellos el Senador santandereano del Partido Verde Fabián Díaz, reconocieron la profundidad de las preocupaciones y reiteraron su compromiso con un diálogo abierto y participativo.