Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Sagitario y Aries, no deje que los demás elijan su destino

El 21 de mayo es una fecha de gran potencia y poder que le otorga gran energía a los cumpleañeros. Hay que entender que el número 1 representa el poder y la fuerza, mientras que el 2 la unión y la colaboración. Si los suma obtendrá 3, el dígito de la santa trinidad, las bendiciones, la salud, el dinero y el amor. Usted está en este plano terrenal para cumplir una gran misión, nunca lo olvide.

La Luna los escoge este mes, esta le otorgará una fase de muchas bendiciones. Su número de la suerte es el 4456. El profesor le recomienda llenar un vaso de cristal con agua y dejarlo al sereno de la noche, al otro día úselo para enjuagarse durante el baño. Así atraerá la riqueza y la estabilidad.

También hay que aprovechar este cuarto menguante lunar para limpiar y trasformar. Esta noche puede usarla para reflexionar sobre su pasado y perdonarse a usted mismo. No está de más decretar una renovación o un cambio para su vida.

Color del día: Salmón

Salmón Fruta del día: Guayaba

Guayaba Número del día: 3228

3228 Recomendación del día: Queme una varita de incienso y un poco de salvia en su hogar.

Queme una varita de incienso y un poco de salvia en su hogar. Frase de reflexión: “A partir de hoy, mi vida está llena de bendiciones”

Horóscopo de HOY:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Tiene que estar muy pendiente el día de hoy, pues le cambio de luna lo podrá a tomar decisiones muy sensibles y significativas para su vida. Es importante que tenga fuerza y voluntad ante la vida, especialmente al hacer lo que usted quiere, a lo que los demás les gustaría. Si lo hace podrá hacer esos cambios que tanto necesita y culminar las metas que tenía propuestas desde inicio de año.

También puede que tenga un viaje al exterior para visitar a un conocido, hágalo, será bueno salir a tomar un respiro. Además, este mes llega a su puerta una gran cantidad de dinero que le ayudará a concretar muchos proyectos beneficiosos para usted.

Número de la suerte: 7690

Leo / Del 23 de julio 07 al 22 de agosto

El As de Copas lo acompaña este mes. Este representa una infinidad de cosas; sentimientos, celebraciones, logros, bendiciones, etc. Por eso tanto en el amor, salud y dinero, usted tendrá una muy buena prosperidad y solidez.

Puede que en el pasado muchos proyectos no salieran a su favor, pero ahora viene el desquite, pues el fracaso le enseño tanto que ahora está listo para recibir con sabiduría la prosperidad del universo.

Número de la suerte: 9155

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Es momento de soltar las cosas, pues usted está aferrado a algo y se está estancando. Lo que necesita ahora es liberarse y seguir adelante usted solo. Ahora, si cree que alguien lo quiere atar, debe revelarse y salir de ahí determinantemente. ¡No deje que nadie elija por usted!

Por oto lado, tiene el deber de revisar a detalle su salud, especialmente los riñones, la espalda y columna. Y de igual manera, revise sus relaciones familiares, puede que necesiten una mejoría para fluir con plenitud.

Número de la suerte: 8543

Jose Luis Pelaez Inc Ampliar

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Finalmente, culmina con éxito todas sus metas pendientes, y debe agradecérselo a la luna de este mes, que le ha dado el valor y la fuerza para llegar tan lejos. También pude aprovechar para manifestar y pedir al universo plata y estabilidad en el trabajo

Número de la suerte: 2890

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

No puede descuidar su parte emocional, su corazón está en pena y si lo ignora puede enfermar su cuerpo y alma. Haga cambios, adoptase, renueve y fortalezca su relación amorosa. Es urgente.

En cuanto al dinero, muy buenas noticias, llega una gran cantidad que no tenía pensada recibir. Tiene que tener cuidado con los envidiosos, trate de disimular esta ganancia, porque pueden llegar terceros a aprovecharse de usted.

Número de la suerte: 4850

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Hay un proyecto que requiere de mucho amor y trabajo. No será fácil, pero la recompensa será gigantesca, tanto sentimental como económicamente. No desfallezca, que esta situación no durará para siempre.

Alguno van a tener viajes al exterior, y deben aprender lo que más pueda de ellos. De igual forma, una firma de papeles llega para darle estabilidad y seguridad a su vida.

Número de la suerte: 0033

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

En estos momentos tiene una situación personal que lo pone inquieto, pero debe calmarse, pues pronto tendrá que tomar una decisión para solucionar esta cuestión, y si lo hace con la cabeza caliente puede tomar la decisión equivocada.

En la parte laboral van a surgir proyectos y ofertas nuevas acompañadas de una gran fuente de ingresos. Use esta abundancia para calmar los nervios.

Número de la suerte: 8450

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este mes le va a tocar trabajar más duro de lo normal. Tenga paciencia, si se estresa empeora la situación. Además, usted recibirá la vista de una persona muy especial de su pasado, con la cual vivirá momentos muy felices este mes. Tampoco olvide que todo lo que se trabaja, tiene una recompensa, y este caso no será la excepción.

Número de la suerte: 4560

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

Aunque el mundo esté en su contra, usted debe luchar por lo que quiere. Muchas veces no creen en usted y lo hacen sentir menospreciado, pero si los escucha y desfallece, nunca sabrá el gran potencial que tiene en su vida. Claro que habrá obstáculos, pero nada que no pueda superar.

Es importante que cuide su salud, en especial todo lo que esté relacionado con los pies. Duerma bien, que el cansancio no es bueno.

Número de la suerte: 5731

Paul Harizan Ampliar

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Este mes es para inspirarse, nuevas ideas llegarán a su cabeza, no dude de hacerlas realidad, porque tendrán un éxito inminente. Pueden ser para proyectos del trabajo o algún emprendimiento, lo importante es que no desista de ellas.

En el amor tiene algo pendiente, tal vez un divorcio o una ruptura, pero es crucial que deje todo claro y siga adelante con su vida, recuerde que nadie se muere por amor.

Número de la suerte: 1586

Escorpión / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Lo más importante en estos momentos es la parte económica. El universo le prestará múltiples opciones para generar ganancias. Pero nada de esto se dará si usted no mejora su parte emocional. Arregle y estabilice esas relaciones, no olvide que el amor es la base de la vida.

Algo relacionad con la finca raíz se da a su favor este mes, puede ser la compra o venta de un nuevo espacio. El resultado será excepcional, no lo desaproveche.

Número de la suerte: 9017

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Tiene que seguir adelante con sus proyectos, pues tendrá mucho movimiento y trabajo, pero de igual forma una gran recompensa económica. Puede usarla para darse gustos o invertirla, lo importante es que sea prudente con su uso.

Unos papeles relacionados con un pleito salen a su favor. Por fin será libre de este problema, y a algunos le traerá beneficios económicos.

Número de la suerte: 6083