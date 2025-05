Habitantes del Mochuelo exigen la presencia del Alcalde Galán en la mesa de trabajo sobre Doña Juana

Bogotá D.C

Durante la madrugada de este miércoles 21 de mayo, los habitantes de los barrios Mochuelo Alto y Bajo, en el sur de Bogotá, bloquearon la entrada al relleno sanitario Doña Juana exigiendo medidas inmediatas ante los malos olores y la proliferación de moscas, que según denuncian, ha aumentado en los últimos días por “áreas descubiertas con residuos sólidos”.

Lo que explicó el Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana (CGR) es que debido a las fuertes luvias “hay un incremento del vector mosca”, confirmó la gerente del consorcio, Andrea Pérez.

Luego de llegar a acuerdos con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) , la comunidad dejó de bloquear y concertaron una reunión con las entidades del Distrito para tener en cuenta las peticiones.

“Comprometernos con la comunidad a mejorar el control de la operación de CGR al interior del relleno sanitario y una serie de requerimientos en materia de salud, en materia de seguridad, de alumbrado público y obviamente de compensaciones sociales y ambientales que están previstas en la licencia, pudimos recuperar la normalidad en la operación del relleno sanitario alrededor de las 2 de la mañana”, precisó la directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez.

La instalación de una mesa de trabajo que comenzaría el sábado 24 de mayo con la UAESP y distintas entidades de la Alcaldía para buscar las soluciones estructurales.

Aunque la comunidad aceptó estos puntos, exige la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán en este mesa para que sus peticiones sean escuchadas.

“Si el sábado hay un incumplimiento por parte del alcalde, seguimos en cierre permanente. ¿Que Bogotá se va a ver afectada? Creo que sería el costo mínimo a la afectación que hemos tenido acá por 36 años“, advirtió un líder del sector, Edison Montaña.

La presencia de entes de control como la Personería y la Defensoría del Pueblo es lo que piden también los habitantes para que garanticen sus derechos.

¿Qué piden los habitantes del Mochuelo?

Los habitantes de este sector, que queda justamente al lado del relleno, han reclamado por años el incumplimiento de los acuerdos pactados con las alcaldías y exigen condiciones dignas.

“Que nos podamos sentar a comer y que no tengamos un plato lleno de moscas, con un olor que no nos deja dormir, con unos ratones que toca tener todo sellados para que no estén afectando nuestros alimentos y todas las afectaciones de salud que han sido desatendidas por el Distrito”, reclamó Edison Montaña.

Edison también mencionó las enfermedades que sufren los menores y las personas de la tercera edad como malestares pulmonares, diarrea, enfermedades en la piel, así como las afectaciones en sus cultivos y animales.

Aunque el líder reconoce que no está 100% comprobado de que sea por el relleno que ocurren estas afectaciones, sí pide a las autoridades realizar un estudio para determinar las causas de esto.

Como solución a esta problemática, se le prometió hace 10 años a la comunidad la construcción de un dique que serviría como barrera ambiental, pero no les han cumplido.

“La respuesta que nos dan es que la arcilla que se requiere para la construcción de ese dique no la consiguen y que si nosotros como comunidad la podíamos conseguir. Es algo descarado”, afirmó el líder.

Otro de los temas con lo que les han incumplido ha sido el tema de las becas educativas que les fueron otorgadas a jóvenes de la zona como medida de compensación.