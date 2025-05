“Yo sería capaz de hacerlo”: Gustavo Bolívar sobre negociar con Congreso para aprobar reformas

En una entrevista con Sin Anestesia de La Luciérnaga de Caracol Radio, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar reconoció que, al igual que Gustavo Petro, estaría dispuesto a “venderle el alma al diablo” —en referencia a negociar con sectores políticos controversiales— si con ello lograra beneficios para los más necesitados.

“Si veo un niño con hambre o un anciano sufriendo, y la única salida es negociar con un congresista, yo sería capaz de hacerlo”, declaró Bolívar, defendiendo la estrategia de Petro para aprobar reformas como la pensional, que beneficiará a 3,1 millones de adultos mayores.

“Petro lo hizo por los pobres, no para enriquecerse”

El excongresista y exdirector del DPS aclaró que su polémica frase no se refería a corrupción, sino a “negociar con un Congreso que no está lleno de angelitos”. Aseguró que, aunque el Legislativo “siempre ha sido transador”, el Gobierno de Petro ha buscado “transformaciones sociales, no robar”.

“Le venden el alma al diablo para comprarse un yate o una mansión; Petro lo hizo para dar pensiones a quienes nunca las tuvieron”, sostuvo.

¿Dónde está el límite?

Bolívar condenó los sobornos judicializados (como el caso de la Unidad de Gestión de Riesgo), pero justificó los acuerdos políticos tradicionales, como entregar ministerios a cambio de apoyos. “El Partido Conservador tiene Transporte, la U tiene el MinTIC… así funciona el sistema”, dijo.