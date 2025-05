Tibú reabre su aeropuerto con nueva ruta aérea de Satena

Tibú.

El municipio de Tibú, en Norte de Santander, reactivará su aeropuerto y comenzará a recibir vuelos comerciales a partir del 18 de junio.

Esta operación será posible gracias al esfuerzo conjunto entre la administración local, la Aeronáutica Civil y Satena, que operará la nueva ruta aérea entre Tibú, Medellín, Ocaña y Cúcuta.

Los vuelos serán operados los lunes, miércoles y viernes, y la ruta será cubierta por aeronaves Beechcraft 1900, ideales para trayectos cortos y pistas de infraestructura intermedia.

El alcalde de Tibú, Richar Claro, destacó la importancia de la reactivación de este aeropuerto para la región.

“Este es un gran anuncio para los tibuyanos y toda la comunidad del Catatumbo. La conexión aérea abre una puerta al desarrollo y facilita la movilidad de nuestra gente, reduciendo significativamente los tiempos de viaje”, afirmó Claro.

La nueva ruta de Satena no solo beneficiará a los habitantes de Tibú, sino también a los municipios cercanos, brindando una opción más rápida y segura de transporte. El itinerario previsto será: Medellín-Ocaña a las 7:30 a.m., Ocaña-Cúcuta a las 9:00 a.m., Cúcuta-Tibú a las 10:00 a.m., Tibú-Cúcuta a las 11:00 a.m., Cúcuta-Ocaña a las 11:55 a.m., y Ocaña-Medellín a la 1:00 p.m.

El presidente de la aerolínea, mayor general Óscar Zuluaga Castaño, también destacó la relevancia de esta nueva conexión.

“La llegada a Tibú es una muestra de nuestro compromiso con la conectividad y el desarrollo de las regiones más apartadas del país. Trabajamos para que más colombianos, desde el territorio, puedan tener acceso a una movilidad que impulse su bienestar y crecimiento”, expresó Zuluaga.

La reactivación del aeropuerto de Tibú representa una mejora significativa en la conectividad de esta región del Catatumbo, históricamente aislada por las malas condiciones de las vías y la grave crisis en materia de orden público.

Con más de 60.000 habitantes, Tibú se posiciona ahora como un punto clave para el desarrollo económico y social del norte del país, beneficiando no solo a la población local, sino también a los sectores productivos de la región.