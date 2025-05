No habrá anticipos para el contratista de las obras viales en Armenia: Claudia Arenas, alcaldía

Armenia

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia hablamos con Claudia Arenas, secretaría de infraestructura de la ciudad que entregó detalles de los contratos y las obras viales para la capital del Quindío.

Adjudicación del contrato.

Después de un proceso precontractual extenso de aproximadamente 2 meses, el lunes pasado dimos inicio la audiencia de adjudicación que terminó ayer 19 de mayo con la adjudicación al consorcio Vial Armenia por 58180 millones de pesos de las obras que corresponden a la construcción del intercambiador de la carrera 19 con calles de Segunda Norte y a la rehabilitación de 12 km de la malla vial en diferentes sitios de la ciudad.

¿Cómo es el contrato de las dos obras es al mismo contratista, ¿cómo se tiene estipulado el inicio? ¿Va a ser a la par?

La funcionaria explicó “Si bien es cierto es un solo contrato dentro de los pliegos que estructuró la Secretaría de Infraestructura, digamos que son dos frentes de obra diferentes, dos frentes de obra diferentes con personal diferente, con ingenieros diferentes, con equipos diferentes y demás son de manera simultánea como tal.

Tiempo de ejecución

El frente de obra que tiene que ver con la rehabilitación de los de los 12 km tiene un año de ejecución de duración para su ejecución y el frente de obra del intercambiador 2 años de manera simultánea se inicia.

¿Qué viene ahora después de adjudicado el contrato?

La etapa de legalización como tal que comprende el registro en la Cámara de Comercio del Consorcio, la consecución de las pólizas, obviamente viene un análisis exhaustivo de parte de la aseguradora que les vaya a proveer las pólizas. Estamos hablando de un contrato muy grande y el tema de la revisión de las hojas de vida del personal, pero paralelo también estamos en la adjudicación de la interventoría, es decir, el contrato de obra no se inicia hasta que no tengamos legalizada la interventoría.

Etapa de pre construcción

Y una vez iniciado, lo que se espera es empezar con la etapa de pre construcción. Entonces, este tipo de proyectos tan grandes en lo que tiene que ver con el intercambiador tiene una etapa de pre construcción de 60 días. ¿Qué se hace en esa etapa de pre construcción? Se realizan las actas de vecindad, las socializaciones, la elaboración del plan de manejo de tráfico, que es un reto muy grande que tiene este proyecto.

Más que la obra del intercambiador es el plan de movilidad, el reto

Yo lo he dicho incluso más que la misma complejidad de la obra civil, el reto en movilidad del desarrollo de esta obra es el más grande y se tiene que hacer aprobar de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad a la par se concilia el tema de las redes con cada una de las empresas de servicios públicos.

Actual glorieta de bomberos donde se construirá el intercambiador en Armenia. Foto Cortesía Alcaldía de Armenia Ampliar

Entonces, si bien a la fecha contamos con estudios y diseños por parte de cada una de las empresas que por allí pasan con sus redes, como la EPA, Efigas, la EDEQ, alumbrado público, telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con redes de internet y demás, hay que iniciar en esa etapa ya en la complejidad y el cronograma de cómo se va a desarrollar cada una de esas de esas intervenciones.

Y hay una parte muy importante que es el plan de emergencias que también tiene que elaborar el contratista por cuanto allí es un sector donde hay clínicas, donde está bomberos y hay que hacer aprobar también ese plan de emergencias. Entonces, en esa etapa de pre construcción se llevan a cabo esas actividades, pero a la par el contratista también tiene que ir trabajando en esos mismos elementos en lo que tiene que ver con los tramos viales.

Entonces, vamos a intervenir tramos como la avenida Centenario entre el desde el batallón hasta el límite urbano de la ciudad , la carrera 15 detrás de la Renault, la calle segunda misma que comunica el intercambiador con la avenida Bolívar e intervenciones en bosques de pinares, en la Fachada, por ejemplo, y que cada uno de estos tramos, requiere de la elaboración de ese plan de manejo de tráfico, de esa socialización con los vecinos del sector, de esa coordinación para el inicio de las obras.

Entonces, son una cantidad de elementos como tal que se llevan a cabo de manera simultánea con profesionales del área social, del área ambiental y los técnicos como tal de cada obra en cada uno de los frentes.

¿Cuándo se iniciarían las obras?

La verdad, quiero ser muy respetuosa y cuidadosa con el tema de las fechas para no generar expectativas. Lo importante es que ya adjudicamos el contrato, digamos que la etapa precontractual más compleja ya la pasamos, no se nos fue a desierto este proceso, ya tenemos contratista, esperamos en lo que queda el mes de mayo y principios del mes de junio agotar la etapa de legalización.

A la par que adjudicamos la interventoría que también tiene que surgir la etapa de legalización, es decir, la etapa precontractual, según mi estimación a hoy estaría iniciando finalizando el mes de junio la etapa de pre construcción que le mencionaba donde está el PMT, socializaciones, todos estos planes que hay que hacer a probar, ¿cierto? Y una vez se agoten esos planes que son 2 meses, estaríamos iniciando ya el tema de obras que lo iniciaríamos por el área de las redes como tal.

El plan de manejo y tráfico del intercambiador

El plan de manejo de tráfico en ese sector, por ejemplo, tenemos dos vías paralelas que son la Avenida Bolívar y la Avenida Centenario, que de una u otra forma van a absorber todo ese tráfico que hoy recibe en la intersección de la calle Segunda con Carrera 19. Entonces, ese plan de manejo de tráfico no solamente involucra ese sector, sino también todas esas vías alternas, tanto conectantes como principales que tendrán que absorber ese tráfico.

Claudia Arenas, secretaria de infraestructura de Armenia. Foto Caracol Radio Ampliar

Entonces, es un plan que si viene cierto se plantea lo aprueba Setta, estamos seguros que va a ser un plan muy dinámico, un plan donde a medida que vayamos viendo cómo se comporta, tenemos que ir tomando decisiones. Por ejemplo, una de las opciones que hemos pensado es negociar con los colegios del sector el cambio de horario de entrada y de salida, por ejemplo. O sea, eso es una alternativa que tenemos y que tendrá que evaluar el contratista, porque pues a medida que repartamos este tráfico en el día, pues las horas pico van a estar menos colapsadas.

No habrá anticipo al contratista

La secretaría de infraestructura Claudia Arenas fue clara en manifestar que “ya es política de la administración municipal, no damos anticipo, eso quiere decir que el contratista en la etapa precontractual, tuvo que habernos demostrado el 100% de su capacidad financiera para no depender de los recursos del municipio y no en algún momento decirnos, como usted no me ha pagado, como el acta no ha salido, yo no tengo con qué seguir la obra y se la voy a parar.

Entonces, no dar anticipo es garantía de cierta forma de que nos tuvieron que haber demostrado financieramente en la etapa de licitación que tienen la capacidad. Y los pagos se hacen únicamente de lo que se va ejecutando y se llama pagos por acta parcial de obra. Es decir, cada que hay un avance de obra de manera mensual o de manera bimensual se van haciendo actas parciales previo lo ejecutado

Llamado a los ciudadanos

La funcionaria indicó “lo que tiene que ver con la malla vial, pues decirle, por ejemplo, a la comunidad de La Fachada es un compromiso que tenemos como administración de que uno de los primeros frentes que tendrá que atacar el contratista es este tema en el sector de la fachada, allí tenemos dos vías, en el sector de la centenario también, entonces, como infraestructura tenemos una propuesta de ejecución, pero finalmente es el contratista que se comprometió a ejecutarnos esas obras los presentes el cronograma,

Decirle a la comunidad, que ya tenemos contratista, ya tenemos el recurso, ya es un tema de coordinación y un poco de paciencia en la ejecución de estas importantes obras de la malla vial de la ciudad.