Descubrimiento en Venus: estudio revela señales de vida geológica en su superficie

Venus ha sido uno de los planetas estudiados a lo largo de los años por tener una similitud en tamaño y densidad con la tierra, además de ser su vecino. A pesar de no ser uno de los más cercanos al sol, sí es uno de los que posee mayor temperatura y mostraría una parte del pasado de la formación de vida en nuestro planeta.

El estudio publicado por la revista científica Sciences Advances, analizó los cambios que viene teniendo este planeta desde hace más de 30 años, tras la misión Magallanes de la NASA, que orbitó Venus en la década de 1990.

¿Existe una relación entre las señales de vida geológica en la superficie de este planeta y la tierra?

Venus no posee placas tectónicas, pero las formaciones circulares que se presentan en su superficie, revelan una tectónica en curso, según indica el estudio. En el caso de la tierra, son las placas tectónicas las que renuevan continuamente la superficie del planeta y tal como Venus, así pudo ser el comienzo de su formación.

“Estas características no se encuentran en la Tierra hoy en día; sin embargo, podrían haber existido cuando nuestro planeta era joven y antes de que se estableciera la tectónica de placas”, afirmó el autor principal del estudio, Gael Cascioli, investigador adjunto de la University of Maryland, Baltimore County (UMBC) en el Centro de Ciencias y Tecnología Espaciales.

Estas formaciones circulares reciben el nombre de coronas, que se pueden estar formando por una actividad directamente en la superficie o desde el interior. Presentan forma de óvalo y están rodeadas de fracturas en la corteza del planeta.

Sif Mons, un volcán en Venus que se muestra a partir de datos recopilados por Magallanes. Foto de la NASA Ampliar

Como lo indica la UMBC, la misión VERITAS de la NASA, en preparación para ser lanzada en el 2031, analizaría la formación de estas extensas coronas formadas en Venus con el fin de detallarlas y tener una mayor comprensión de los primeros orígenes de la vida en la tierra.

¿Qué tipo de vida hay en Venus?

La curiosidad por seguir estudiando el espacio, radica en parte en encontrar si es posible que otros planetas alberguen signos de vida o la posibilidad de que esta se desarrolle en un futuro.

En el caso de Venus, su atmósfera densa de dióxido de carbono provoca un efecto invernadero y nubes compuestas de ácido sulfúrico. Estos gases atrapan parte del calor manteniendo temperaturas de hasta 500° C, razón por la que aún hoy no es posible comprobar vida en este planeta.

El estudio, Phosphine gas in the cloud decks of Venus, de la revista Nature Astronomy, viene analizando los cambios lentos en este planeta que manifiestan señales de origen biológico. Uno de ellos es la formación del gas conocido como fosfina, que solo es producido por fuentes biológicas anaeróbicas.

Asimismo, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la Universidad de Cardiff, se mantienen atentos al comportamiento de la superficie y las nubes de este planeta vecino. Para algunos astrónomos, podría ser posible encontrar vida área en la región de la atmosfera de Venus, pero aún no se han comprobado este fenómeno.