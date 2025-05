Jaramillo desea jugar en dos equipos grandes del país y recordó su paso por América y Millonarios

Deportivo Pasto consiguió un valioso triunfo durante la fecha 19 de la Liga Colombiana. El cuadro nariñense venció en el Estadio Departamental de la Libertad a Once Caldas 2-1 y mantiene vivas las esperanzas de estar presente en los cuadrangulares finales. Y por si lo anterior no fuese suficiente premio, Pasto también evitó que un rival directo consiguiera el tiquete a la siguiente fase del campeonato de manera anticipada.

Con esta victoria, el conjunto pastuso llegó al noveno lugar en la tabla de posiciones con 29 puntos y suma ya tres victorias en sus últimos cinco enfrentamientos. Además, llegará con vida a la última jornada de la Liga Colombiana, duelo en el que deberá imponerse sobre Atlético Bucaramanga en calidad de visitante, el domingo 25 de mayo desde las 4:00 pm; y esperar que Once Caldas o Independiente Medellín no ganen sus respectivos partidos.

Durante el semestre, Pasto registra 8 victorias, 5 empates y 6 derrotas, que le han alcanzado al equipo para mantenerse en la mitad de la clasificación, conformando un esquema sólido en el medio del campo. Felipe Jaramillo, mediocampista con pasado en clubes como Millonarios, América de Cali, Águilas Doradas habló en exclusiva con El Vbar de Caracol Radio sobre el presente del club y dio a su equipo favorito en cuadrangulares.

Palabras de Felipe Jaramillo

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles Felipe Jaramillo, mediocampista del Pasto / @DeporPasto

¿El camino del entrenador Camilo Ayala se enderezó?

“Para nosotros es un orgullo representar este departamento, el ambiente acá es muy bonito. La gente quiere al equipo, a la gente le gusta seguirnos, alentar y apoyar. Además, con este último resultado siguen las esperanzas para poder entrar a los ocho. El grupo se lo merece, los directivos y toda la gente acá“.

¿Cómo ha sido pasar de compañero a profe con Camilo Ayala?

“Lastimosamente, no lo tuve de compañero, pero sí como rival. Siempre me pareció una personota, adentro y afuera del campo; y ahora que lo tengo como entrenador, más aún. El respeto, admiración y cariño que le tengo, no solamente es por lo que nos enseña, sino por cómo nos incentiva a luchar por los sueños de nosotros, por los de nuestras familias. Ha sido muy bonito todo desde que llegué. Ojalá siga en la carrera por muchos años“.

¿Cuál es el sello de este Deportivo Pasto?

“Humildad. Es un equipo muy humilde y trabajador. Camilo nos ha recalcado que el trabajo la principal herramienta para lograr los objetivos. En eso se resume todo lo que venimos haciendo. Nunca nos damos por vencidos, y siempre, por más falencias que tengamos, sabemos que tenemos que seguir luchando para lograrlo. Ha sido un semestre muy difícil y no tenemos una gran figura como en otros equipos, pero todos luchamos y guerreamos por el mismo objetivo”.

¿Qué tanto trabajan los balones parados?

“Para nadie es un secreto que el gol no es nuestro fuerte, pero más de un partido lo hemos sacado adelante por la pelota quieta. Más que trabajarlo, es la convicción que tenemos. Sabemos que somos fuertes, y en cada pelota parada entendemos que nos jugamos un resultado, y ese es un buen medio para desenredar las cosas".

¿Pasto entra a lugares en lugar de quién?

“Nosotros estamos haciendo el trabajo de nosotros. Lo primordial es preparar el partido con Bucaramanga, que es un gran rival, que viene haciendo las cosas bien en Libertadores y en Liga, a pesar de que no le alcance para meterse a los ocho. Sabemos que el rival directo ahora mismo es Medellín, entonces ahorita toca hacer fuerza porque juegan contra Pereira; y Once Caldas contra Cali en la última fecha. Nosotros a ganar y esperar resultados”.

¿Ha sentido menosprecio hacia Pasto?

“Sí, la verdad no soy mucho de ver noticieros, y obviamente entiendo que los equipos grandes son los que más generan en el país; pero esta mañana estaba viendo uno donde nos daban por eliminados. Puede que Pasto no sea un equipo tan llamativo en el país, pero últimamente siempre está peleando, es protagonista y somos un equipo que se terminó de armar a principios de febrero con 14 o 15 jugadores nuevos en el club".

“Entonces si se sentía un poco de menosprecio, también con el profe cuando inició, porque la gente no le creía mucho en su nuevo camino. Pero yo creo que cuando las cosas son así, remando contra la corriente, son más bonitas”.

¿Qué equipo aparte de Pasto le gusta, y que esté dentro de los ocho?

“Yo tengo un cariño muy especial por América, obviamente me encanta Millonarios, me gustan mucho los equipos de mi ciudad, Medellín y Nacional. Cariño especial por América, que fue donde salí campeón y me pasaron cosas muy bonitas. Pero cariño más especial por los de mi ciudad, Medellín y Nacional. Ojalá algún día poder llegar allá“.