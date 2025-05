Esto no había ocurrido en otro gobierno; nos están encerrando: exdirectora de Radio Nacional

Ángela María Arboleda fue directora de Radio Nacional de Colombia durante más de cinco años. Su salida se dio de forma inesperada y, contó ella en una publicación de Facebook, que la rompió, “en mil pedazos dejar la radio, ese lugar que me formó y que, en muchos sentidos, me definió”.

Dentro de esta misma publicación, narró su paso por el cargo en el que aprendió de manejo presupuestal, contratos, planeación, y que, además, atendió las labores de tres cargos a la vez.

No obstante, dijo que esto no fue tan duro como ver que, “se empezaron a tomar decisiones arbitrarias que desarticularon el equipo humano de la Subgerencia de Radio. Me vi obligada a sacar personas idóneas, colegas y administrativos que llevaban años trabajando”. En ese mensaje contundente, agregó que creyó en un proyecto político que defendía a los trabajadores, la diferencia social y que, “fue ingenua”, al tomar esa posición.

Al respecto de esta situación, Arboleda estuvo en entrevista con la mesa de trabajo de 6AM para conversar sobre los cambios que ha provocado la administración actual de RTVC. La entrevistada afirmó que se siente defraudada por la injerencia del gobierno en los medios públicos y que, “los discursos no son coherentes ni consecuentes entre las palabras y las acciones”.

Inicialmente, la exdirectora de Radio Nacional de Colombia expresó que esta debía ser una discusión como país y que hay que evitar de personalizarlo contra Hollman Morris, director de RTVC.

Después, señaló que hay un cambio en la línea editorial del medio que se nota al ver la programación de la radio y televisión pública. Según Arboleda, "no corresponde a lo que debería pasar, a lo que ordena la ley que debería funcionar una emisora de interés público".

Noticia en desarrollo...