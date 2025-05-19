Hable con elPrograma

18 feb 2026

‘El agente secreto’, la película de Wagner Moura que compite en el Festival de Cannes 2025

Wagner Moura habló con La W desde el Festival de Cannes y dio detalles de su película.

La W hace presencia en el Festival de Cannes 2025. Allí, Wagner Moura, actor brasileño, con versó con este medio sobre su papel protagónico en la película ‘El agente secreto’.

Yo dirigí una película sobre la dictadura, llamada ‘Marighella’, sobre los que pelearon contra la dictadura en Brasil. Creo que tenemos que hacer más películas de eso porque pasó hace muy poco tiempo”; mencionó.

Moura arremetió contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, pues aseguró que sin la ley de la amnistía, que perdonó a personas que hicieron “cosas terribles” durante la dictadura, no habría podido ser mandatario.

Sigo creyendo que si eso no hubiera pasado, alguien como Bolsonaro jamás habría sido elegido como presidente”, sostuvo.

Así las cosas, explicó que ‘El agente secreto’ no es precisamente una película sobre la dictadura, pero sí pasa durante esa época.

Felipe Lara

