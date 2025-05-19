El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colombia es un país muy importante y con mucho potencial: Gao Zhikai, ex alto funcionario chino

El ex-alto funcionario del Gobierno de China y vicepresidente del Centro para China y la Globalización, Gao Zhikai, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo para explicar detalles sobre la relación entre China y Colombia tras la visita del presidente Gustavo Petro en días pasados.

El exfuncionario destacó principalmente que China reconoce a Colombia como un país de mucha importancia en Sudamérica, lo que tiene un gran potencial por explotar respecto al comercio tras la decisión de adherirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés).

“Pienso que el hecho que China y Colombia hayan firmado el acuerdo BRI es absolutamente importante, (…) Colombia se unirá a otras 160 naciones que también están participando como Brasil, Chile, entre otros”, dijo.

Según explicó el experto, quien además trabajó durante varios años el Ministerio chino de Asuntos Exteriores, el país asiático reconoce en Colombia a un país con mucho potencial y mucha importancia geopolítica a nivel regional. Al respecto destacó la posibilidad de que los tratos entre ambos países se desarrollen con rapidez.

“Será un proceso rápido dada la gran importancia a nivel geopolítico de Colombia como un punto de conexión entre varias naciones de la región, es un importante punto de comercio”, enfatizó.

Para el exfuncionario, Colombia tiene un gran potencial también como punto de conexión comercial entre varias naciones al punto de ser comparable con el canal de Panamá. Además, comentó la posibilidad de establecer nuevos puertos estratégicos de comercio en territorio nacional.

Gao igualmente mencionó que habrá muchos beneficios para ambos países y que el público chino estará muy interesado en la oferta comercial de Colombia. Igualmente, dijo que se estaría hablando de la posibilidad de establecer viajes sin necesidad de visa, entre otras ventajas comerciales.

“China siendo el fabricante más importante del mundo, significa que está en una mejor posición de colaborar con Colombia en término de productos de manufactura, incluyendo vehículos eléctricos, por ejemplo”, comentó.

Escuche la entrevista completa aquí:

