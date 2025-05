Característica en la licencia de moto que genera multa de 8 SMLDV e inmovilización ¿Por qué?

Cuando se realiza el curso de conducción de moto, en la academia enseñan que no solo se debe sacar la licencia y ya, sino que esta tiene que ser renovada cada cierto tiempo. Lo anterior es necesario para acreditar que la persona es apta para seguir conduciendo este vehículo. Cabe destacar que esto también pasa con los carros.

Asimismo, si no la renueva, le puede llegar a generar una multa de 8 salarios mínimos legales vigentes e incluso una inmovilización. Acá le contamos más detalles sobre esta característica que debe tener en cuenta para la licencia de moto e incluso otras multas por no portar elementos importantes a la hora de manejar.

Requisitos para renovar la licencia de conducir

Estos son los requisitos que debe tener en cuenta para renovar la licencia de conducir:

Presentar original el documento de identidad

La solicitud debe ser individual y deberá inscribirse al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt)

No tener infracciones o multas con las normas de tránsito

Pagar lo correspondiente a los trámites en los puntos de atención , es decir, en las ventanillas donde se realiza el proceso.

, es decir, en las ventanillas donde se realiza el proceso. Certificado de examen físico, mental y de coordinación para conducir, incorporado en el Runt

Lea también: Edad mínima y tarifa 2025 para sacar la licencia de conducción para moto por primera vez

Para el caso de la ciudad de Bogotá, deberá agendar una cita con anterioridad en la página oficial de “Ventanilla Única de Servicios”: https://lc.cx/_RFEFH

Allí deberá ingresar sus datos como el tipo de cédula, el número de documento y la contraseña. Si, por el contrario, no tiene cuenta, cree una en la parte de abajo.

Tarifas del trámite

A través de la página de “Ventanilla Movilidad” explican que para el servicio público las tarifas para hacer la renovación son las siguientes:

Automóvil: $ 128.400

Motos: $ 221.800

Otras noticias: Hasta 15 SMDLV de multa a quienes no porten en la moto este importante elemento: Código de Tránsito

¿Qué pasa si la licencia de moto no está renovada?

A esta particular característica se le conoce como “licencia vencida”. Cuando el propietario no ha realizado los trámites para renovar este documento, estará cometiendo la infracción B02 del Código de Tránsito. Según la Ventanilla Única de Servicios, la infracción son 8 salarios mínimos diarios vigentes, lo que corresponde a $379,600 pesos colombianos.

¿Si ya no maneja ningún vehículo, debe renovar la licencia de conducción?

Esta es una de las preguntas que más se hace la gente, y la respuesta a esto es: no. Aquellos que no conducen vehículos no deben renovar la licencia, solo si maneja algún carro, moto u otro tipo de vehículo automotor que requiera la licencia de conducción.