Muñoz rompe en llanto durante la celebración de Crystal Palace: recordó la final de la Copa América

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma levantaron el trofeo de campeones de la FA Cup 2025 con el Crystla Palace, tras derrotar 1-0 a Manchester City en la final, con una anotación de Eberechi Eze al minuto 16’, tras ser asistido por el lateral derecho de la Selección Colombia.

Con este resultado, el Palace levantó su primer trofeo oficial en la historia, luego de haber llegado a la final de este certamen en dos oportunidades previas (1989-1990 y 2015-2016).

Con esta conquista, Daniel Muñoz sumó su segundo título como profesional, considerando que fue campeón en 2021 de la Copa de Bélgica con Genk, junto a los colombianos Jhon Lucumí y Carlos Cuesta. Luego de la victoria ante ‘Los Ciudadanos’, el mediocampista, Jefferson Lerma, conquistó su primer título en el viejo continente.

Daniel Muñoz recuerda la final de Copa América con Colombia

En medio de la celebración por el título de la FA Cup, Daniel Muñoz y el mediocampista de la Selección Colombia, Jefferson Lerma, concedieron una entrevista a Tnt Sports México, donde se reflejó la parte más sensible del defensor de ‘Las Águilas’.

Así fue el momento donde Muñoz se conmueve

¿Qué pasa por la cabeza del jugador del partido?

“Este trofeo de figura del campo debería decir Crystal Palace, acá la figura fuimos todos, porque si una pieza no hubiera funcionado, no saldría el trabajo tan excepcional que hoy hicimos. Este premio lo merecemos todos, y estoy muy feliz porque hace un año no pude... (perdió la final de la Copa América con Colombia)“.

Vea acá el emotivo momento:

¿Cómo se siente tras el triunfo en la final?

“Primero que todo, darle la gloria y la honra a Dios. Fue un trabajo excepcional el que hicimos hoy, gracias a toda la gente que merecía el primer título en la historia de Crystal Palace. Vinimos acá con un propósito y se ha cumplido. Desde el corazón le agradezco a toda la gente que creyó en nosotros, a nuestras familias que siempre estuvieron ahí, nuestros compañeros” declaró el jugador.

“Esta es la recompensa al trabajo humilde y transparente, y no se le ganó a cualquiera, se le gana a un grande, al Manchester City, entonces creo que es más placentero” complementó Muñoz.