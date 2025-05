En una casa de justicia, madre logró poner tutela de manera gratuita por los derechos de su hija

La decisión la tomó esta mujer tras tener inconvenientes en el colegio de su hija, luego de que ella se identificara con el género no binario y manifestara que no se sentía cómoda utilizando jardinera, por lo que prefería vestir pantalón y saco cuando tenía uniforme de diario. Frente a esto, las directivas del colegio le manifestaron a la estudiante que mejor utilizara sudadera y que en caso de una ceremonia de la institución, no podía vestir de esa manera.

¿Qué es el género no binario?

Es una identidad de género que no se limita a ser exclusivamente masculina o femenina.

Las personas no binarias, pueden sentirse identificadas con una mezcla de ambos géneros, con un punto intermedio entre ellos, cambiar entre uno y otro, o no identificarse con ningún género en absoluto.

Esta identidad cuestiona la idea de que solo existen dos géneros posibles y busca visibilizar una diversidad más amplia en cómo se vive y se experimenta el género.

Ante esta situación presentada en el colegio donde la menor cursaba su bachillerato, la madre de la estudiante se dirigió a una Casa de Justicia de la localidad de Bosa, donde su caso fue atendido por un Facilitador para el acceso a la justicia.

¨Luego de tan solo 15 días, tuvimos un fallo a favor que fue notificado a la institución educativa y tras esto, mi hija pudo ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, vistiéndose como más se sentía cómoda¨. Afirmó la madre de la estudiante.

Es importante recordar que, hay varias Casas de Justicia en Bogotá y que son centros interinstitucionales que le pueden brindar información y orientación para tramitar sus conflictos.

¿En dónde están ubicadas?