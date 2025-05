“El Estado no puede estar al vaivén de interés políticos”: saliente MinJusticia toma acciones legales

La saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, confirmó que ya trasladó a las autoridades judiciales competentes las denuncias para que se investigue posibles injerencias indebidas por parte de Armando Bendetti y otros en esa cartera.

“Armando (Benedetti) es consciente de muchas de las cosas que yo he dicho. Ya trasladé a las autoridades competentes cada uno de los medios probatorios y obviamente ellos serán los que evalúen si hay algo más de caracterización en términos disciplinarios, en términos penales. Yo simplemente manifiesto hechos ciertos, hechos que ocurrieron, hechos que tienen el minuto a minuto y hechos que en mi criterio no deberían aceptarse porque son injerencias”, aseguró.

"Armando Benedetti es consciente de muchas de las cosas que yo he dicho": la saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago aseguró que ya trasladó a la Fiscalía y autoridades competentes las denuncias que hizo sobre posibles 'injerencias' indebidas en esa cartera.

Luego de que el presidente Gustavo Petro aseguró que fue él quien le pidió la renuncia, Buitrago aseguró:

“Si a mí alguien me llama y me dice, despida a la persona que usted tiene como director de, lo primero que tengo que decir es, ¿y por qué? (…) Y eso significa que la ministra de Justicia que se va hoy no está como si fuera una ministra de papel”.

Y agregó: “No es un tema político, es un tema en donde también hay que pensar que el Estado no puede estar, y esto lo digo yo con convicción desde hace mucho, no puede estar al vaivén de intereses políticos (…) el Estado no puede ser ni la bolsa de empleos de algunos, ni la bolsa de surtir cargos a otros”.