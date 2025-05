Comunidad alerta por inseguridad y alta contaminación en el Canal Bogotá

Cúcuta

La comunidad en los barrios aledaños al Canal Bogotá en la ciudad de Cúcuta manifiesta su preocupación por el incremento en afectaciones en materia de seguridad y salud.

Un alto número de personas en condición de calle ha sido denunciado por los vecinos y grandes cantidades de residuos sólidos que aumentan la contaminación y con ello problemas sanitarios, por lo que llaman a un trabajo articulado con las autoridades para atender esta situación.

“Invitar a esta administración también a que tomemos cartas sobre el asunto, con todos los secretarios del medio ambiente, Corponor, los presidentes y los ediles sobre la cuestión. El Canal Bogotá siempre tiene muchas partes críticas, pero nosotros ya lo hemos dicho, pero al alcalde yo no sé, si es que esto no pertenece a Cúcuta, no sé dónde andamos, o es que no vive acá, pero esta es la cara de Cúcuta, no han querido colocarle atención, pero la cuestión es que cuando hay problemas de muerte y toda esa cuestión, como el problema que estamos mirando, la fiebre amarilla y con todas esas cosas, sí hay que tomar cartas sobre el asunto” dijo a Caracol Radio Álvaro Gerardino, líder de la Comuna 1.

Uno de los principales dolores de cabeza de la ciudadanía es el hurto a las viviendas, la destrucción de sus fachadas y el temor en la calles.

“Siempre ha habido esta cuestión de inseguridad en este Canal Bogotá, porque hay muchos factores. Aquí hay recicladoras que también se prestan para otras cosas y también la cuestión del Terminal, que es otro foco que hay de delincuencia y todo, pero así vamos y así nos toca vivir, al alcalde le tocará tomar medidas sobre el asunto o hacer una tutela, algo por la seguridad y la contaminación ambiental, que siempre todos los días se puede ver y nadie le pone atención a los problemas que estamos padeciendo” puntualizó Gerardino.