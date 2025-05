ANDI hace llamado a empresarios para impulsar la reforma laboral

En el marco del 18º Encuentro Nacional de Laboralistas celebrado en Barranquilla, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, hizo un llamado a los empresarios trabajar para sacar adelante una reforma laboral y evitar mayor polarización en el país.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Nosotros estamos dispuestos a trabajar de verdad para sacar la reforma laboral con el Congreso. Vamos a sacarla y vamos a impulsar todo lo que podamos para que salga adelante la reforma laboral”, precisó Mac Master.

“Nos vamos a meter de cabeza en la reforma”

El directivo destacó que este es el momento de construir consensos amplios que permitan modernizar las relaciones laborales en Colombia, Además, manifestó que desde la ANDI se hará todo lo posible para impulsar el debate legislativo.

“Nos vamos a meter en eso, de cabeza. Ya se lo he dicho a todos los congresistas, de todo el espectro político. Pero no me deja de quedar la gran preocupación que nosotros nos olvidemos de esta historia”, sostuvo el presidente de la ANDI.

Durante su intervención, el líder gremial manifestó que desde la ANDI se hará todo lo posible para impulsar el debate legislativo.

“Yo en realidad lo que quiero hacer es un llamado a todos para que nos acompañen en que logremos sacar una reforma. Habrá quien me diga esto va a ser costoso. Sí, probablemente va a ser costoso, pero yo si creo que a Colombia le conviene eso porque Colombia no puede entrar en un proceso de polarización mayor al que tenemos hoy en día”, agregó.

Tener en cuenta a la población informal

Por otro lado, el presidente de la ANDI fue claro al señalar que no se puede hablar de una reforma laboral ni realizar debates si no se tiene en cuenta a la población que trabaja de manera informal. Recordó, que 6 de cada 10 trabajadores en el país son informales.

Más información El objetivo del gobierno es hacer una reforma laboral para los colombianos o hacer campaña: Lozano

“Cualquier análisis que uno haga de la realidad laboral colombiana tiene que, obligatoriamente, tener en cuenta el hecho de que casi 6 de cada 10 trabajadores en Colombia están en condición de informalidad. ¿Qué es la informalidad? Es un trabajador que no tiene vacaciones, que no tiene contrato, que no tiene horas extras, que no tiene incapacidades, no tiene acceso a la seguridad social y tampoco pensión. Es decir, yo me atrevo a decir que los trabajadores informales son trabajadores sin derechos”, concluyó.