Gobernador de Antioquia: ninguna pregunta de la consulta popular va a resolver el problema laboral

Antioquia

El Congreso analiza la autorización de l a consulta popular del gobierno de Gustavo Petro sobre el sistema laboral en Colombia. Mientras esto ocurre, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, critica el mecanismo por considerarlo innecesario debido a que, para él, eso no soluciona los actuales problemas relacionados con el tema laboral.

“Lo que pasa es que es muy triste que se utilice un mecanismo de participación ciudadana que en sí mismo son potentes para definir perogrulladas, sobre todo perogrulladas que nada resuelven la problemática que tiene el mercado laboral colombiano. Colombia tiene un problema muy grave con su mercado laboral; una manifestación de eso es la gran informalidad que tenemos”.

Indicó que cerca del 60% de la fuerza laboral en el país es informal, además, que la disminución de las cifras de desempleo no significa que esté solucionado el problema actual, e insistió en que estas dos situaciones en sí invitarían a modificar el mercado laboral. Además, recalca que la consulta popular propuesta por Petro tampoco lo hará y que, por el contrario, lo agravaría.

“No a la consulta popular, digamos, de la forma como se está presentando. A mí no me chocan los mecanismos de participación ciudadana, pero cuando no conducen a mejorar una situación que supuestamente se quiere mejorar, pues yo sí creo que nosotros debemos pensar en cuál es la alternativa y cuáles son las soluciones a la problemática que tenemos”.

Mañana miércoles la plenaria del Senado de la República votará si aprueba o no esa consulta que ha generado polémica.