Fiscalía acusará, este miércoles, a Day Vásquez por violación de datos personales

A partir de las 9:00 de la mañana de este miércoles, la Fiscalía dará a conocer los motivos para acusar formalmente a Day Vásquez por el delito de violación de datos personales.

La víctima en este caso es su vieja amiga, Laura Ojeda, y quien hoy es actual pareja de Nicolás Petro.

Según la investigación, Vásquez habría hackeado cuenta electrónicas y mensajes del celular de Laura Ojeda con el objetivo de conocer desde cuándo inició su relación sentimental con el hijo del presidente Gustavo Petro.

Pedirán medida de aseguramiento

Alejandro Carranza, abogado también de Laura Ojeda, dio a conocer, en entrevista con Caracol Radio, que haya una medida de aseguramiento en contra de Day Vásquez.

“Iniciaremos unas solicitudes especiales de medida de aseguramiento, vamos a ver si son o no privativa de la libertad, en calidad de víctima para proteger a Laura”, indicó.

Day Vásquez se pronuncia en redes sociales

La expareja de Nicolás Petro hizo varios pronunciamientos a través de las redes sociales previo a la audiencia de acusación en su contra.

“Jamás he dicho algo que no sea cierto, el vehículo se lo entregué a Nicolás Petro Burgos y a Camilo Burgos, se supone que con la venta de la Toyota Rav4 se iba a entregar parte del dinero del Mercedes, pero vaya sorpresa. El dinero jamás llegó al dueño del Mercedes ni mucho menos a mi. (Esto lo he dicho en las declaraciones). ¿Dónde está la Toyota Rav4 placas EGR 951 De Cartagena?. Qué horror cuando un profesional pretende justificar sus honorarios con aseveraciones infundadas", indicó a través de su cuenta en X.

Así mismo en otra publicación indicó: “TODO lo que yo he dicho es con respaldo probatorio. ¿O es que se les olvida que el mismo Nicolás Petro confesó todo, ¿por qué le tienen miedo a mi declaración? ¿No dice ser inocente?“.