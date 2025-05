Cómo correr para que no le dé ‘vaso’ y por qué pasa: Evítelo con este truco fácil y rápido de atleta

La práctica del running puede, ocasionar la aparición de dolor abdominal lateral, frecuentemente localizado en el costado izquierdo. Esta sensación, que puede intensificarse con la respiración, ha sido experimentada por corredores en diversas etapas de su actividad física. La manifestación de este malestar puede influir en el rendimiento deportivo y afectar la concentración durante el ejercicio.

A esto se le llama “vaso”, pero es fundamental entender ciertas diferencias iniciales, dado que la sensación de malestar referida podría también ser indicativa de afecciones médicas de mayor seriedad, tales como la mononucleosis infecciosa, la cirrosis hepática o la anemia.

¿Cuáles son las causas del vaso cuando corre?

La causa en los deportistas aún no se ha determinado con exactitud. Las teorías más aceptadas consideran la ubicación particular del vaso en proximidad al diafragma. De acuerdo con estas hipótesis, el dolor podría originarse por un esfuerzo excesivo del diafragma en individuos no habituados al entrenamiento.

Para descartar que la esplenalgia sea un signo de una condición médica grave, es recomendable monitorear la frecuencia y las circunstancias en las que se presenta. Si el dolor ocurre incluso en ausencia de ejercicio físico ocasional, se aconseja informar de esta situación al médico. La misma recomendación aplica para atletas regulares que experimentan estos comportamientos durante el entrenamiento.

Truco para evitar el vaso a la hora de practicar running

Para minimizar la probabilidad de experimentar este dolor durante la actividad física, se pueden considerar las siguientes recomendaciones relacionadas con la preparación y el desarrollo del entrenamiento:

Alimentos y líquidos: se sugiere evitar el consumo excesivo de alimentos y bebidas en las horas previas al ejercicio. En particular, se aconseja abstenerse de comer alimentos sólidos durante las dos horas anteriores al entrenamiento y optar por comidas ligeras a lo largo del día. Calentamiento: al iniciar la actividad de carrera, se recomienda un incremento gradual de la intensidad, comenzando con un ritmo suave para luego aumentarlo progresivamente. Adecuación del entrenamiento al nivel físico: es importante seleccionar rutinas de ejercicio que correspondan al nivel de preparación física individual. Respiración natural: se aconseja mantener una respiración fluida y sin forzar durante el ejercicio. Fortalecimiento de la musculatura abdominal: el entrenamiento de los músculos abdominales, encargados del soporte de la parte superior del cuerpo, puede ser relevante.

