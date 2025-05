Asaltaron al Yo Me Llamo Felipe Peláez y su grupo de músicos en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció la denuncia realizada ante la Fiscalía General de la Nación seccional Tolima por parte de Giorgio Andrés Gutiérrez, conocido en el mundo artístico como el Yo Me Llamo de Felipe Peláez 2023.

Giorgio Andrés Gutiérrez junto a varios integrantes de su agrupación llegaron en horas de la noche el pasado lunes 12 de mayo a Ibagué con el fin de cumplir una cita en el sector de la variante cerca al puente de la vida debido a que habían sido contratados para una presentación en el sector del Totumo.

Lamentablemente mientras esperaban a los supuestos contratantes, apareció una camioneta Toyota TX desde la que descendió un hombre armado que los amenazó con arma de fuego para robarles los instrumentos, celulares y dinero en efectivo que portaban.

“Yo vivo en Medellín, el sábado me llamaron, me dijeron que iban a contratar para un show, dije que sí, pedí el anticipo, pero me dijeron que no, que cuando llegara se cuadraba todo, cuando llegamos a Girardot, nosotros llamamos a la persona, me dieron la ubicación y que en ese punto nos recogían”, dijo Giorgio Andrés Gutiérrez.

Según el cantante, no pasaron 10 minutos, cuando apareció la camioneta y en cuestión de segundos se les llevaron todo “Nos apuntaron con el arma y montaron todo al carro, nos dejaron sin instrumentos”.

“Eso lo hacen con los pequeños artistas, los grandes piden anticipo, pero en nuestro caso, necesitamos trabajar, pero además seguir creciendo, esto mismo ha pasado en otras ciudades”, resaltó.

Al final de la historia y gracias a algunos buenos corazones de Ibagué lograron en la noche del martes reunir los recursos para los pasajes para retornar a Medellín donde reside.

La Policía Metropolitana de Ibagué investiga este caso

Según Francisco Espín, secretario de Gobierno encargado de la capital del Tolima, este es un hecho lamentable, pero resaltó que fue tardía la denuncia por parte de los afectados porque el hurto se registró en la noche del lunes 12 de mayo y la denuncia solo se radicó en la mañana del martes.

“La Policía está con la Sijín para dar con el punto exacto donde fue el hurto, además los músicos aseguran que este mismo tipo de hechos ha sucedido en Bogotá, Cali, Ginebra Valle e Ibagué, cuando sucede este mismo tipo de hechos se debe denunciar de inmediato para poder hacer el rastreo”, puntualizó.