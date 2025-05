“Tenemos una hipótesis”: MinDefensa por militar muerto en bus incinerado por disidencias

Colombia

Luego de que se confirmara la trágica muerte del Sargento Viceprimero Carlos Andrés Cisneros Maigual, quien fue incinerado dentro de un bus atacado por presuntos integrantes de las disidencias de las FARC, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció afirmando que ya tienen una hipótesis de porqué el suboficial no descendió del vehículo con los otros pasajeros.

Según las palabras del jefe de la cartera, no se trata de una teoría confirmada, pero sí pudo haber sido que el militar no salió del baño, por miedo a ser secuestrado: “Una hipótesis que hay, no puedo asegurarla hasta que no se tenga toda la información, es que él permaneció en el baño, tal vez por temor a que le pudieran arrematar su vida o secuestrarlo”, afirmó.

Los hechos ocurrieron hacia la medianoche mientras el suboficial se trasladaba por la vía entre San Vicente del Caguán y Puerto Rico, en el departamento del Caquetá.

“El Sargento Viceprimero que en paz descanse, estaba viajando de San Vicente del Caguán hacia la vía que va hacia Puerto Rico. Hacia la medianoche fue detenido por unos delincuentes”, informó el ministro Sánchez, agregando que la información preliminar señala como responsables a las disidencias del grupo armado ilegal conocido como alias ‘Calarcá’.

El bus fue posteriormente incinerado por los atacantes. “Incineraron el bus y desafortunadamente murió incinerado nuestro Sargento Viceprimero. Que en paz descanse”, lamentó el jefe de la cartera de Defensa.

Sánchez fue enfático al condenar a los grupos ilegales responsables del crimen: “Lo único que saben hacer los criminales es secuestrar o matar. No son capaces de producir algo que beneficie al país o al pueblo”.

El ministro concluyó que las investigaciones continúan y que se proporcionará más información a medida que se esclarezcan los hechos.

“Aún se están investigando más cosas para conocer bien al detalle. Una vez se sepa más a profundidad, lo comunicaremos por los canales respectivos”.