Guerra comercial y agenda interna le pasan factura a logística de comercio exterior en Colombia

Cartagena

Tanto a nivel marítimo como aéreo y terrestre, las alteraciones en las cadenas de suministro ponen en aprietos a las empresas del sector. Si bien los fletes marítimos están en un precio promedio cercano a los US$2.100, hay factores geopolíticos que pueden encarecerlos en los próximos meses.

Estos serán algunos de los temas que se abordarán en el XIV Congreso Internacional de Supply Chain y Logística de Analdex, que tendrá lugar en el hotel Estelar de Cartagena, los próximos 15 y 16 de mayo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Hemos analizado que tanto en la parte marítima, aérea y terrestre, el mundo y Colombia enfrentan alteraciones que pueden presionar los costos logísticos hacia el alza, por factores ligados a la guerra comercial, así como a la agenda interna que el país aún no ha desarrollado como debiera ser”, aseguró Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex.

Del lado del transporte marítimo, hay variables a tener en cuenta como aranceles, riesgos geopolíticos (conflictos en Gaza, Rusia-Ucrania), situación aún activa en el Mar Rojo, congestión portuaria y alianzas marítimas reconfiguradas (Gemini, MSC y Premier Alliance, ajustan rutas). En tanto que el Índice Mundial de Contenedores, el flete promedio para un contenedor de 40 pies es de US$2.076, según Drewry, lo cual es relativamente bajo frente a los picos de US$5.000 que hubo en meses pasados del 2024.

“Las presiones de la guerra comercial puede resultar en posibles impactos como reconfiguración de rutas marítimas por reducción de volúmenes; incertidumbre en la gestión de inventarios; aumentos de costos y complejidad logística, y volatilidad en tarifas de fletes”, manifestó Díaz. Adicionalmente, en la guerra comercial hay aranceles específicos a la logística, de parte de Estados Unidos a China, con tarifas a los propietarios de embarcaciones y operadores de China basadas en el tonelaje neto por viaje en los Estados Unidos y otras tarifas a los operadores de buques construidos en China basadas en el tonelaje neto o los contenedores.

Vale recordar que China es el líder en el sector logístico a nivel mundial, ya que 32% de la flota global de portacontenedores fue construida en ese país asiático y cuentan con 7 de las 10 navieras más importantes del mundo. En el transporte aéreo, la incertidumbre pasa por el lado de la capacidad limitada en 2025: el e-commerce y direct-to-consumer presionan demanda de cargueros., y hay desafíos en la cadena de suministro, ya que persisten problemas en la entrega de aeronaves nuevas debido a retrasos en los fabricantes, lo que limita la capacidad de las aerolíneas para renovar flotas y mejorar la eficiencia.

Por otro lado, en cuanto al transporte terrestre, “la agenda interna de desarrollo de logístico no se ha desarrollado en el país. El transporte multimodal no ha avanzado y el terrestre ha tenido complicaciones. No en vano los costos logísticos representan el 17,9% del valor del producto final, y podrían aumentar hasta el 20 o 22% con las modificaciones propuestas.

Esto pondría al país en desventaja frente a los países de la OCDE, que tienen costos logísticos promedio del 8%”, indicó Díaz. Igualmente, temas como las horas logísticas y operativas, el mecanismo uno a uno y el cumplimiento obligatorio del SICE-TAC, son elementos que van en contravía de la competitividad en comercio exterior del país.

XIV Congreso Internacional de Supply Chain y Logística

Durante el encuentro, que tuvo el apoyo académico de la Universidad de los Andes, habrá tres enfoques temáticos: De la predicción a la acción: cómo la IA revoluciona la planificación y gestión de la cadena de suministro; La geopolítica y su impacto en la cadena de suministro: incertidumbre, tendencias y desafíos en Supply Chain Management, y Operando con inteligencia: optimización logística y reducción de costos con tecnologías 4.0 para ganar en mercados.

La apertura del evento, el 15 de mayo, estará a cargo de Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, con la conferencia ‘Analizando el futuro de la logística en Latam’. Luego será el turno para Ronald Mesia, director ejecutivo del Ryder Center for Supply Chain Management de la Universidad Internacional de Florida, con la conferencia ‘La Inteligencia Artificial en el Supply Chain: de los datos a la toma de decisiones estratégicas’.

Otro de los espacios más esperados es el panel de apertura del viernes 16 de mayo, llamado ‘Incertidumbre y adaptabilidad en el transporte de carga en Colombia’, con la participación de Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar, y Clarita García, directora ejecutiva de Defencarga, y la moderación de Diego Rengifo, vicepresidente técnico de Analdex.