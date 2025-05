¿En dónde vivía Pepe Mujica? Nunca dejó su país natal: Este es el humilde barrio en el que habitaba

El expresidente uruguayo falleció este martes 13 de mayo por el cáncer que padecía de esófago desde hace un año. Entre los muchos legados que dejó, es recordado por ser un hombre que llevaba un estilo de vida sencillo y arraigado a sus raíces.

Llegó a la presidencia como el candidato ganador de la coalición centro-izquierda Frente Amplio del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el 2010 y hasta el 2015, que terminó su periodo, vivió en su casa en la periferia de Montevideo.

¿En dónde vivía Pepe Mujica?

Bajo una filosofía de “tener menos para vivir más”, Mujica nunca dejó su casa de campo ubicada en Rincón del Cerro, a las afueras de Montevideo. Su estilo de vida en medio de cultivos, naturaleza y herramientas fue alabado por muchos y criticado por otros.

Durante su periodo como presidente gobernó entre el sonido de los pájaros y los amaneceres de las afueras de la capital. Por decidir alejarse de los lujos del palacio presidencial, lo llamaron “el presidente más pobre del mundo”; aun así, se mantuvo hasta su muerte en este lugar junto a su esposa Lucía Topolansky, exvicepresidenta del país.

Rincón del Cerro, está ubicado en el barrio Villa del Cerro al oeste de Montevideo. Tiene 80.340 habitantes, de los que 16.006 se encuentran ubicados en la zona rural, según la Universidad de la República Uruguay.

Su nombre le hace homenaje a su localización en medio de las faldas de un cerro. Se caracteriza por ser una zona residencial y comercial, que contiene cultura e historia. Posee uno de los teatros más emblemáticos y es llamativo por sus cultivos de maíz y flores.

¿Quién fue Pepe Mujica y qué hizo?

Aparte de residir en una casa sin muchos lujos, también donaba casi todo su salario a inversiones sociales. Para él, el dinero no era lo más importante y apelaba a una ética política que evitara el derroche. Además, no tenía protocolos especiales como presidente y en diversos episodios fue polémico por su sinceridad y espontaneidad que lo hacían ver informal. “No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje. Vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad”, afirmaba.

En diversas ocasiones fue fotografiado realizando tareas domésticas, cultivando, manejando su tractor y paseando a su perrita Manuela, una de sus compañeras en su rutina.

Durante su presidencia, se implementaron algunas políticas de progresismo social, apoyadas por unos, pero refutadas por otros. Se despenalizó el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y se legalizó, bajo regulación del Estado, el mercado de la marihuana como una innovación útil en la lucha contra la violencia del narcotráfico, así lo argumentaba Mujica.

Aparte de su contribución a nivel social, tuvo un gran impacto a nivel económico, con una tasa récord más baja de desempleo y de desigualdad en la historia del país; aumentó los ingresos y el salario mínimo y creó la Universidad Tecnológica de Uruguay para la formación técnica de más jóvenes.