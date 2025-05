Dirigentes políticos llaman a ciudadanos venezolanos a participar en elecciones regionales

Cúcuta

Crece la expectativa frente a las elecciones regionales y legislativas que se realizarán en Venezuela el próximo 25 de mayo, ya que la falta de garantías genera una gran preocupación en los dirigentes.

Califican como un gran desafío el lograr una amplia participación de la ciudadanía enfocándose principalmente en la población más joven.

“No tenemos unas condiciones óptimas para participar pero es la participación la que nos puede dar realmente un fortalecimiento de nuestras instituciones. Yo puedo expresarle con toda la moral de haberme quedado en Venezuela después de estar cinco años preso, después de haber sido alcalde de San Cristóbal y yo creo que la pelea es peleando, y se trata de participar activamente, organizadamente y crear nosotros esa confianza entre nosotros que ha venido siendo socavada precisamente por el gobierno que ha buscado que los sectores nos confrontemos y que demos señales de división en todo momento, de manera que el esfuerzo es titánico pero no puede ser postergado, procrastinado, no puede ser la parálisis, no puede ser el abstencionismo la salida a este gran desafío que tenemos en Venezuela” dijo a Caracol Radio Daniel Ceballos, dirigente político venezolano.

Desde los pasos fronterizos llaman a los ciudadanos venezolanos en territorio colombiano para que participen en los comicios y así lograr un cambio.

“La democracia se funda en el voto y estamos tratando de promover el fortalecimiento de las instituciones democráticas, estamos convocando a los venezolanos que están en Colombia, también les estamos proponiendo una serie de políticas que buscan mejorar las condiciones en Venezuela para que podamos reunificar las familias, para que podamos equilibrar las fronteras entre Venezuela y Colombia, generar riqueza, formalidad y esta es nuestro mensaje para el día de hoy a los venezolanos en Colombia y también a los colombianos. Les estamos diciendo que del lado venezolano estamos haciendo esfuerzo para que esa democracia se fortalezca y podamos tener una mejor relación entre vecinos” puntualizó Ceballos.