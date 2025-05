Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Capricornio y Virgo, tienen que dejar de malgastar el dinero

La fecha de hoy, 12 de mayo, es bastante armoniosa, pues representa las 12 tribus de Israel, los 12 signos zodiacales y los mismos meses del año. También, al sumar sus dígitos, obtenemos el número 3 de la Santa trinidad.

Quienes nacieron un día como hoy, están destinados a armonizar, ayudar y orientar la vida de sus familiares y amigos. Son fundamentales en este mundo, por lo que siempre cargan con una gran misión.

Su número de la suerte es el 3824, y el profesor le recomienda poner 3 girasoles en un florero; Estos representan la prosperidad, salud y riqueza.

Color del día: Negro

Negro Número del día: 2077

2077 Recomendación del día: Hay luna nueva hoy, así que esta noche coloque un vaso con agua en el sereno, y mañana bañase con él. Pida que el vaso se llene con bendiciones y prosperidad.

Hay luna nueva hoy, así que esta noche coloque un vaso con agua en el sereno, y mañana bañase con él. Pida que el vaso se llene con bendiciones y prosperidad. Fruta del día: Guanábana

Guanábana Frase de reflexión: “A partir de hoy mi vida está llena de bendición y progreso”

Horóscopo de HOY:

Aries / Del 21 de marzo al 19 de abril

Esta semana le llegará mucho dinero; le prestan, le devuelven e invierte. Pero tenga los ojos bien abiertos, porque también le llegan nuevas fuentes de ingreso que debe aprovechar, si las usa sabiamente le generarán mucho dinero.

En cuanto al amor, debe definir y aclarar su parte emocional, haga todo con calma y sin impulsos. Todo lo que afirme debe estar argumentado, porque si toma la decisión a la ligera puede perjudicar su suerte drásticamente.

Por otro lado, hay muy buenas noticias, la Rueda de la Fortuna está a su favor, quiere decir que todo gira a su favor, por eso no debe tener miedo de afrontar las cosas.

Número de la suerte: 3699

Leo / Del 23 de julio 07 al 22 de agosto

Tenga mucho cuidado con su salud, algo relacionado con la presión arterial lo puede estar molestando. No olvide que hay enfermedades silenciosas que requieren de chequeos periódicos.

En lo que respecta al trabajo, esta semana estará muy ocupado, pues retomará asuntos pendientes del pasado. Pero no se asuste, que la recompensa que va a recibir es proporcional.

También surge una conexión con el extranjero, un contacto muy valioso que le va a traer mucha felicidad y prosperidad a su vida. No lo deje pasar.

Número de la suerte: 0442

C.J. Burton Ampliar

Sagitario / Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

A usted le hace falta tener seguridad y firmeza en lo que hace. No solo debe querer las cosas, también hay que creer que son posibles, de lo contrario jamás llegarán. Además, controle ese mal genio, todo lo que tenga que arreglar hágalo con paz y armonía, de lo contrario va a perder muchas relaciones significativas.

También le llega mucho dinero esta semana, será una de las bendiciones más prósperas del año,

Número de la suerte: 5288

Tauro / Del 20 de abril al 20 de mayo

Una semana llena de mejoras. Las cosas que tanto lo atormentaron se van a solucionar, pero debe afrontar los pendientes del pasado, así podrá abrir el camino y llamar a la prosperidad.

No le tema al pasado, pues afrontándolo es la única forma en la que puede encontrar la renovación, la estabilidad y la mejora de su salud, el dinero y el amor.

Número de la suerte: 2830

Virgo / Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Un muy buen dinero llega a su vida en forma de papales. El bienestar monetario será uno de los mejores del año. Pero ojo, tiene que organizarse e invertir de manera sabia y precavida.

De igual forma, tenga el valor para cambiar las cosas, puede que un nuevo empleo (con mejores beneficios) se le presente, pero debe arriesgarse y saltar a los brazos del cambio.

Número de la suerte: 8856

Capricornio / Del 22 de diciembre al 20 de enero

Todo lo que se proponga lo va a lograr, y con resultados muy interesantes. De igual forma llegarán a su vida personas con muy buenas noticias y dinero extra. Todo se da de manera inesperada, por eso es importante que tenga cuidado y no malgaste el dinero, puede que en el futuro lo necesite bastante.

Número de la suerte: 5911

Géminis / Del 21 de mayo al 20 de junio

Esta semana va a encontrar todo lo que quiere, pues las cosas se dan de manera fácil y bendecidas, agradézcale al universo. Eso sí, hay unos papeles pendientes que debe revisar muy bien, no los deje pasar porque pueden traer malestares en el futuro cercano

En el trabajo tendrá nuevas ideas que van a expandir e innovar en la empresa. No tenga miedo de decirlas o compartirlas, tendrán un resultado muy positivo.

Número de la suerte: 1515

Libra / Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Hay que esforzarse para conseguir esas grandes ambiciones que tiene, las cosas no siempre se dan como uno quiere y mucho menos cuando uno quiere. Tenga fuerza y voluntad, así podrá conquistar cualquier meta que se proponga

También llegan nuevas oportunidades laborales, y con ellas un dinero extra que nunca sienta mal. Todo se presentará en el momento indicado.

Número de la suerte: 8825

Acuario / 21 de enero al 19 de febrero

Cuidado con la envidia, pues ustedes son propensos a llamarla. A usted le gusta exhibir su éxito, pero no olvide que el precio de este es la envidia de los demás. A veces es mejor hacer todo en silencio y con prudencia.

Le llega también un dinero con muy buenas perspectivas, disfrútelo y dese un buen gusto.

Número de la suerte:6528

PhotoAlto/Frederic Cirou Ampliar

Cáncer / Del 21 de junio al 22 de julio

Préstele mucha atención a su parte amorosa, si no la equilibra puede sucumbir en la pena. Usted suele tener tristezas al pensar que la gente ya no lo quiere, pero son muchos los que lo hacen, lo que pasa es que usted extraña a alguien en específico y eso lo está matando. Tiene que seguir adelante, si no se va a quedar estancado.

Tampoco cuente sus planes hasta que los realice, porque si no, llamará la envidia a su puerta. Aproveche que una plata imprevista llega de manera especial y úsela para cumplir esos sueños que tanto quiere

Número de la suerte: 3824

Escorpio / Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Aproveche unos negocios que se le van a presentar este mes, pueden ser emprendimientos, pero confié en ellos, pues tendrán un gran resultado.

El amor se fortalece, y si no lo tiene este aparece, ábrale las puertas porque le va a llenar de alegría el corazón.

Número de la suerte: 1555

Piscis / 20 de febrero al 20 de marzo

Tomo todo con mucha calma, si espera que todo lo que quiere se le dé de manera inmediata jamás le va a llegar. En lo que espera, consiéntase y dese gusto, no olvide que solo usted se puede hacer feliz, los demás son solo una añadidura y complemento. Solo usted sabe lo que necesita y quiere, así que no se deje llevar de los demás.

Número de la suerte: 7820