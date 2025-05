Expresidente Uribe pide investigar supuesta injerencia de las FARC en su proceso judicial

JUSTICIA

Este martes 6 de mayo, durante su declaración en el juicio, el expresidente Alvaro Uribe Vélez, denunció una presunta injerencia de las FARC en un “entranpamiento” que derivó en el proceso judicial que se adelanta en su contra por los delitos de fraude procesal, soborno y soborno en la actuación penal.

El exmandatario considera que el proceso judicial que se adelanta en su contra es impulsado por simpatizantes de los grupos armados ilegales que él enfrentó durante su mandato presidencial, entre los años 2002 y 2010.

“Yo he sido un combatiente en este país contra el bandidaje. Acá hay que investigar una cosa: ¿Hasta qué punto estuvo metida las Farc en esta trama? Yo me sentiría muy mal si no lo digo”, dijo Uribe.

Uribe considera sospechosa la participación de Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, como testigo en su contra en el juicio.

“¿De dónde saca la señora –en referencia a Deyanira Gómez- que es lo que el señor Uribe le va a dar a mi esposo? Yo necesito la garantía que le van a dar libertad. ¿De dónde salió eso? De mi mente nunca, y por lo que me comentó el doctor Cadena, de la mente de él tampoco”, dice.

“Hacen diabluras y las tapan diciendo que son defensores de derechos humanos”

En otro momento de su testimonio, el exmandatario habló sobre los supuestos ofrecimientos que el Senador Iván Cepeda le habría hecho al condenado paramilitar, Juan Guillermo Monsalve, para supuestamente incriminarlo a él y a su hermano Santiago Uribe.