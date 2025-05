Denuncian intervención ilegal con maquinaria amarilla en el Parque Nacional Natural Pisba

Tunja

Un colectivo ciudadano alertó sobre una intervención con maquinaria pesada dentro del Parque Nacional Natural Pisba, en jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá), donde comunidades rurales estarían abriendo una vía carreteable que atraviesa el área protegida y un tramo histórico de la Ruta Libertadora.

El parque, que abarca territorios de Socha, Socotá, Pisba y Támara, no solo alberga un ecosistema estratégico de páramo, vital para el abastecimiento hídrico de la región, sino que también conserva el antiguo camino de herradura por donde Simón Bolívar y sus tropas cruzaron en 1819 durante la Campaña Libertadora. Actualmente, este sendero busca ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

“Esta intervención atenta no solo contra un ecosistema clave para Colombia, sino también contra la memoria histórica de Sudamérica. La vía que pretenden abrir dividiría el parque en dos, y eso está expresamente prohibido por la ley”, denunció Carlos Pérez, vocero del colectivo de ciudadanos preocupados por el agua del Páramo Natural de Pisba y Paya.

Según explicó Pérez, habitantes de veredas alejadas del municipio de Socotá han insistido en construir una vía que los conecte con el casco urbano, aunque ya existen alternativas de ingreso por Pisba o Támara.

“Ellos por muchos años han luchado para tener una vía de acceso carreteable y efectivamente ellos han iniciado labores por cuenta propia para realizar una vía carreteable que los comunique con el municipio de Socotá. En ese caso se han propuesto también alternativas para ingreso de vías por el lado del municipio de Pisba y por el municipio de Támara. Pero ellos insisten en que no, en que debe ser por el páramo, por dentro del parque, dividiendo el parque y pasando la vía hacia esas veredas, cosa que está prohibida por la misma ley, no lo digo yo, lo dice la ley de parques, de páramos, y pues digamos que en últimas no es tanto la necesidad que haya por parte de estas comunidades porque siempre han vivido pues y han viajado en caballo o a lomo de mula”, advirtió.

Fotografías tomadas por la comunidad evidencian un avance de al menos ocho kilómetros dentro del área protegida. Aunque no se identifican logos ni placas visibles en la maquinaria utilizada, se presume que esta fue contratada de forma privada.

Además, se conoció que en una ocasión anterior se habría decomisado maquinaria operando en la zona, lo que incluso derivó en un proceso judicial contra un exalcalde de Socotá. A pesar de ello, la intervención continúa y Parques Nacionales, según la denuncia, no ha podido ingresar al sector para ejercer labores de control, pues en el lugar fue instalada una valla en la que se advierte que no se permite el ingreso de autoridades ni se asume responsabilidad por lo que pueda ocurrir.

Sobre la actuación de las autoridades locales, Carlos Pérez fue enfático: “Presuntamente los alcaldes saben lo que ocurre, incluso lo estarían apoyando de manera indirecta. Como dijo algún político, ‘no lo hacemos directamente, pero sí desde afuera’”.

El colectivo de ciudadanos preocupados por el agua del Páramo Natural de Pisba y Paya pide la urgente intervención de Parques Nacionales Naturales, del Ministerio de Ambiente y de los organismos de control para frenar esta intervención que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el patrimonio histórico de la nación.