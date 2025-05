Papa León XIV: el simbolismo de su elección y los desafíos del papado

En Hora20 un programa especial para hablar de la elección del papa León XIV, los desafíos que enfrentará su papado, lo que viene para la Iglesia Católica, los mensajes que se enviaron ayer tras el cónclave, así como los efectos en geopolítica, lo que significa elegir un papa estadounidense con nacionalidad peruana y si la elección de nuevo sumo pontífice significa seguir la marca que dejó el papa Francisco.

Lo que dicen los panelistas

Federico Arango, editor de opinión de El Tiempo y experto en asuntos religiosos, señaló que tenía entre sus favoritos al cardenal Prevost, creo que su nombre tomó vuelo por su cargo y lo que lo hacía cercano, tenía conocimiento en curia romana, cercanía con Francisco, continuar con su camino jugaba a su favor, “son factores que lo permitían tener entre los papables; era de los que más sonaba y finalmente recibió el favor de la mayoría calificada”.

Manifestó que ve una ruptura en la organización misma de la iglesia y la forma como se ejerce el poder en la sinodalidad, “se da un tránsito valioso de una manera de ejercer el poder de manera vertical en la que se debe obedecer y en la que el clero ordena y concentra el poder, hacia una iglesia sinodal, un poder más horizontal que emana decisiones que se dan desde los fieles y no impuestas desde arriba; esa fue la gran apuesta de Francisco”.

El Padre Carlos Guillermo Arias, director del departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal, confesó que sintió mucha alegría con esta designación del papa León XIV, “porque es alguien cercano a nosotros, a pesar de nacer en EE. UU., trabajó mucho tiempo en América Latina y eso lo hace cercano a nosotros. Tenemos la certeza de un papa que conoce nuestra realidad, nuestros problemas y que tiene una visión de la iglesia universal al haber trabajado en la curia romana como Perfecto del Ministerio para los Obispos”.

Recordó que se ve un papa que invita a no desconocer los problemas del mundo, “el hecho del llamado a la paz lo muestra así, es un papa que sabe de los problemas en el mundo y que la Iglesia no los va a solucionar, pero que sí es consciente y que su misión es hacer algo”. También insistió en la importancia del mensaje que invita a crear puentes, “el papa nos introduce en el saber escucharnos, en la sinodalidad que consiste en escucharnos, a los que están y no están de acuerdo con nosotros”.

Paula García, Magister en Teología Bíblica y profesora en el Departamento de Teología de la Universidad Javeriana, señaló que no tenía en el radar al cardenal Prevost porque este era un colegio cardenalicio que no se conocía entre sí, algunos nombrados en los últimos años y no se habían encontrado, “de alguna manera que quede este papa genera expectativa entre teólogos temas como el nombre, todo lo de la investidura papal”, recordó que la mayoría de leones han sido reformistas, entonces despierta la duda sobre si será un papa que llega con reformas. También dijo que haber estado en la Diócesis de Chiclayo le permite una visión rural y de la Amazonía que puede ser muy interesante.

Destacó que Francisco perfiló al cardenal Prevost, “eso fue lo que hizo que lo eligieran y generó confianza que él era el prefecto para el dicasterio de los obispos, en algún momento tuvieron que recibir una comunicación de él”. De otro lado, dijo que la doble nacionalidad del papa genera confianza, “es de las dos realidades porque nace en el primer mundo, pero también conoce la realidad de América Latina”.

Manuel Camilo González Vides, Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana, planteó que lo ocurrido es algo inédito, estamos hablando de un papa de estados Unidos, en su momento hubo incertidumbre si sería un candidato de la curia ortodoxa, pero vemos que elección tiene mensaje político en el que si bien es de Estados Unidos, sus convicciones están alejadas de lo que es Trump, “es también peruano y eso significa que el sur global tiene una influencia importante en lo que se va a decidir en los próximos años”. Incluso, dijo que el nombre León XIV revela la idea de reforma y de incluir el debate relacionado con lo social.

Planteó que Francisco abrió un camino para que la iglesia saliera de un occidente muy cerrado, “esa apertura a la representación en términos clericales obviamente está en consonancia con lo que ocurre en el mundo, es una multipolaridad de la iglesia en el sentido que hablamos de mayor participación del sur global y que se ve bien reflejado con la experiencia pastoral en América Latina”. De otro lado, dijo que el perfil discreto del cardenal Prevost lo llevó a no levantar tanta resistencia.

El Fraile agustino, Padre Germán Rodríguez y rector del Liceo Cervantes el Retiro, destacó que el inicio del nuevo pontificado parte de la sentencia de que es el papa de la iglesia universal con el valor agregado de que él es un fraile agustino, romano pontífice que tiene elementos particulares: un buen agustino es un hombre que ama profundamente a la iglesia, “él lo dijo ayer diciendo que es un hijo de san Agustín, eso marcará este pontificado, un hombre que trabaja en comunidad y que nace de una experiencia eclesial”.