La madre de una de las niñas abusadas en un jardín de Bogotá denunció amenazas

Bogotá D.C

Margie Espinel fue la primera madre en denunciar el presunto abuso sexual del que fue víctima su hija en el ‘Hogar Infantil Canadá’ por parte de un docente identificado como Fredy Castellanos, quien ya se encuentra capturado.

Ella denuncia que ha recibido amenazas por parte de personas que intentan dañar su imagen por el trabajo que ejerce como modelo webcam . Por eso mismo, Margie publicó un video en sus redes sociales respondiendo a estos cuestionamientos.

“Yo no vengo aquí buscando un reconocimiento como esta persona lo hace querer ver. Mi trabajo no me avergüenza porque es un trabajo como cualquier otro. Más allá de que usted sea un médico, abogado, vendedor, usted sale de su empresa y usted llega a su casa a ser un papá común y corriente, una mamá común y corriente”, respondió esta madre a quienes insinúan que las versiones de su hija pueden ser por el trabajo que ella hace.

Lo que añadió Margie es que ella, como muchas otras madres de este país, no pueden sobrevivir con un mínimo. Aseguró que no trabaja en la casa, sino en un estudio, y que precisamente por su trabajo es que les enseña a sus hijos a cuidar su cuerpo.

“Yo como mamá que trabajo en ese medio y conozco el tipo de personas, les (a sus hijos) empiezo a enseñar la importancia de cuidar su cuerpo, la importancia de empezar a poner límites, que no hay secretos entre adultos y niños, que el el cuerpo se respeta y así como yo no debo tocar el cuerpo de los demás nadie debe venir a tocar el mío”.

En internet las personas hablaron de la vida sentimental de Margie, quien no sigue con el padre de su hija y tiene otra pareja, e insinuando que por trabajar deja a la niña sola con alguno de estos hombres.

“No convivimos juntos, pero llevamos una muy buena relación los cuatro. Entonces no entiendo porque quieren intentar cambiar la versión. Aclaro, mi hija con el único hombre que comparte cuando no estoy yo es con el papá y ese hombre da la vida por su hija. No vengamos de pronto a querer meter cosas donde no las hay”, indicó Margie.

Asimismo, desmintió las versiones que aseguran que las madres de los menores abusados buscan que las autoridades les den 40 millones de pesos.

“Acá lo único que nosotros queremos es que todo el peso de la ley caiga sobre Freddy Castellanos , que todo el peso de la ley caiga sobre sus cómplices, la coordinadora, las profesoras. Todas fueron cómplices”.

Al final del video, Margie insistió en que, a pesar de las amenazas que ha recibido, ni a ella ni a las otras madres que denunciaron las van a callar.