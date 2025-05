Barrio Flor del Campo cuenta con nueva vía que garantiza acceso digno a 1.400 estudiantes

Cartagena

En Flor del Campo no hay promesas vacías, hay resultados que transforman vidas. Con la entrega oficial de la Carrera 106, una obra que conecta directamente al colegio Clemente Manuel Zabala y al CDI de Flor del Campo, el alcalde Dumek Turbay Paz demuestra que su administración no se queda en anuncios, sino que cumple con soluciones reales.

Son 200 metros lineales de vía completamente pavimentada, que incluyen dos bocacalles, dos rampas de acceso al colegio y una rampa más hacia el polideportivo. Es un proyecto que no solo mejora la movilidad, sino que también garantiza seguridad y bienestar a más de 1.400 niños y jóvenes que ahora pueden llegar a sus clases sin enfrentar los peligros de una vía llena de barro, polvo y huecos.

“Esto no es un render, esto es una realidad. Aquí no hay promesas vacías, aquí hay hechos. Flor del Campo ya no es solo un nombre, es una comunidad digna, que avanza, que ya no está olvidada y que ahora tiene una vía que la conecta con mejores oportunidades. Hoy los niños podrán jugar con tranquilidad, los adultos mayores caminar con seguridad, y las familias transitar con dignidad”, afirmó el alcalde Dumek Turbay Paz durante el acto de entrega, donde fue recibido con aplausos y agradecimientos de la comunidad.

Germán González Romerín, presidente de la Junta de Acción Comunal de Flor del Campo, expresó su gratitud: “Aquí estamos viendo el cambio. Esta obra es un sueño hecho realidad. Por muchos años, nuestros niños caminaban entre el barro y el polvo para ir al colegio. Hoy, gracias al alcalde Dumek Turbay podemos decir que esa pesadilla terminó. Y es una transformación que no solo estamos viendo aquí sino en barrios vecinos como Colombiatón y Bicentenario, en esta zona estamos viendo el cambio”.

Y añadió: “Este es el primer alcalde que realmente ha caminado con nosotros, que ha venido y ha escuchado. Gracias a él, la calle que antes llamaban con tristeza “Flor del Barro” hoy es “Flor del Desarrollo”.

Mejora la calidad de vida

La nueva vía no solo es un camino de concreto, es una puerta hacia una mejor calidad de vida para más de 50 familias residentes en la Carrera 106. Los estudiantes del colegio Clemente Manuel Zabala y los niños del CDI de Flor del Campo ya no están expuestos a los riesgos de una vía en mal estado. Ahora tienen un acceso seguro, digno y funcional.

El secretario de Infraestructura del Distrito, Wílmer Iriarte Restrepo, destacó que esta obra es una muestra del compromiso de la administración distrital con sectores que en el pasado estaban en el olvido gubernamental: “Aquí estamos haciendo justicia social. No es solo pavimento, es calidad de vida para los estudiantes, para los padres, para toda la comunidad”.

La entrega de esta obra en Flor del Campo se suma a un paquete de intervenciones que la Alcaldía de Cartagena ha priorizado en muchos barrios de las tres localidades de la ciudad. Son obras transformadas en kilómetros de malla vial que conectan barrios, dignifican comunidades y transforman la movilidad de los habitantes.

“Todos los jóvenes y niños que estudian aquí, antes tenían que venir con bolsas en los zapatos o sin zapatos porque esto era barro, llovía y no se podía andar por aquí. Por eso ahora sentimos orgullo porque esta obra beneficiará a más de 1.500 estudiantes”, dijo Luis Guillermo Ríos, residente de Flor Del Campo.