Petro rompe protocolo en Tibú y cuestiona a Gustavo Bolívar: “Los que ya renunciaron, renunciaron”

Colombia

En medio de un evento en Tibú, Norte de Santander, en el que se presentaron los avances tras la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro rompió el protocolo para hacerle un ‘jalón de orejas’ al aún director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su reemplazo que tiene que venir a hablar”.

En un segundo momento, el mandatario volvió a reclamarle a Bolívar luego de que este anunciara la entrega de un bono pensional en el Catatumbo.

Allí, el jefe de estado aseguró que si la Corte Constitucional no da vía libre a todos los decretos no tendrían los recursos.

“Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos en el Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí y tengo que decírselo con franqueza porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos”.

Por otro lado el mandatario también cuestionó a la ministra de Transporte por la construcción de la carretera que empezará en La Mata, Cesar, y terminara en Tibú, Norte de Santander.

“Hacer la carretera es imprescindible, prefirieron meter la plata en la vía 4G de Ocaña-Gamarra que meterla en el Catatumbo y mi Ministerio falló cuando recibió la orden del gobierno y del presidente de invertir la pirámide”, dijo el presidente.

Agregó el mandatario que su ministra “ahora me dice sí es así. muy bien Petro, pero es que tenemos conciliar con los concesionarios, ¿entonces cuando va a haber plata para la carretera?“.

Sumado a esto, en medio de su discurso el presidente aseguró que el excanciller Álvaro Leyva habló con el ELN “no para ver cómo hacemos la paz, sino para ver cómo tumba al presidente, porque tiene rabia de oligarca”.