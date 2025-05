Mejores mensajes, tarjetas y poemas para dedicar a mamá en el Día de la Madre 2025

El próximo domingo, 11 de mayo, se celebrará el Día de la Madre en gran parte del país. Esta fecha, que se decretó con la ley 28 de 1925, hoy continúa siendo un motivo de reunión y festejo entre las familias colombianas.

Este día ha tenido una gran importancia a lo largo de la historia, rindiendo homenaje en la antigua Grecia y Roma a las diosas de la fertilidad y la maternidad. Más adelante, cada país comenzaría a asignar un día especial para las madres, siendo en continentes como América y Europa el segundo domingo del mes de mayo.

¿Cuál es el mejor mensaje para el Día de la Madre?

Aunque dicen que las mejores palabras siempre son las que salen del corazón, estos son algunos de los mensajes que recopilo Cosmopolitan para decir en este día especial:

Gracias por ser mi mayor fan, apoyo y motivación. Espero que tengas un gran Día de la Madre, te lo mereces.

Gracias, mamá, porque en tus ojos nunca seré imperfect@.

Tus brazos siempre estuvieron abiertos cuando necesitaba un abrazo. Tu corazón entendía cuando necesitaba un amigo. Tus dulces ojos eran severos cuando necesitaba una lección. Tu fuerza y amor me han guiado y me han dado alas.

Gracias por haber hecho de mí la persona que soy hoy en día, mamá.

Todo el amor comienza y termina en ti mamá, ¡te quiero!

Sin ti no sería la persona que soy. Me has enseñado valores, a ser fuerte y a luchar por lo que quiero. ¡Gracias!

Mamá, el mejor regalo que te puedo dar es todo mi amor, cariño y comprensión, el mismo regalo que me has hecho tú desde que llegué a este mundo.

Mejores poemas para mamá

Enseñarás - Madre Teresa de Calcuta

“Enseñarás a volar...pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar...pero no soñarán tus sueños. Enseñarás a vivir...pero no vivirán tu vida. Enseñarás a cantar...pero no cantarán tu canción. Enseñarás a pensar...pero no pensarán como tú. Pero sabrás que cada vez que ellos vuelen, sueñen, vivan, canten y piensen, ¡estará en ellos la semilla del camino enseñado y aprendido!”

Dulzura - Gabriela Mistral

“Madrecita mía, madrecita tierna, déjame decirte dulzuras extremas. Es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo; deja revolverlo sobre tu regazo. Juega tú a ser hoja y yo a ser rocío:y en tus brazos locos tenme suspendido. Madrecita mía, todito mi mundo déjame decírtelos cariños sumos.”

Renacimiento - Antonio Machado

“Galerías del alma... ¡El alma niña! Su clara luz risueña; y la pequeña historia, y la alegría de la vida nueva...¡Ah, volver a nacer, y andar camino, ya recobrada la perdida senda!Y volver a sentir en nuestra mano aquel latido de la mano buena de nuestra madre... Y caminar en sueños por amor de la mano que nos lleva.”

Tarjetas para enviar a mamá

En plataformas como Canva, puede crear tarjetas personalizadas a su gusto o revisar en la red social Pinterest, donde es frecuente que personas suban ideas con mensajes creativos. Algunos de los sugeridos son:

Mensaje a mamá. Foto de Pinterest Ampliar

Día de la Madre. Imagen de Pinterest Ampliar