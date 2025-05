Gremio de taxistas anuncia paro por incumplimiento de convenio de tránsito

Cúcuta.

Cansados de la ausencia de un convenio con la Policía de Tránsito, del desorden vehicular y del crecimiento del transporte ilegal proveniente del lado venezolano, los taxistas de la ciudad anunciaron un paro para el próximo martes 13 de mayo.

Juan Carlos Bastos, líder del gremio, aseguró que ya no aguantan más la situación. “Pedimos disculpas a la ciudadanía, pero la verdad estamos cansados. No hay control, todo el mundo hace lo que quiere: se parquean donde sea, se comen los semáforos, circula parrillero hombre sin restricciones. Esto no es solo movilidad, es un tema de seguridad”, aseguró.

Según Bastos, aunque en su momento entendieron que por el decreto de conmoción interior no se podía avanzar en el convenio con Tránsito, ya no hay justificación para seguir aplazando una solución. “Nos reunimos con el alcalde y el secretario, nos dieron su palabra y no la cumplieron. Ya no queremos más mesas de trabajo, queremos resultados”, reclamó.

El líder denunció también que la ilegalidad está acabando con el gremio. “Muchos taxistas están llegando a sus casas sin un peso, porque los servicios se los llevan motos y carros ilegales que no pagan pólizas ni cumplen ninguna norma. Nosotros sí pagamos todo, pero así no se puede competir. Cada conductor tiene una familia que depende de él”, agregó.

La protesta, según dijeron, busca llamar la atención de las autoridades y lograr que se retome el convenio con la Policía de Tránsito para recuperar el control en las calles. “La letra con sangre entra, como se dice vulgarmente. Ya es justo y necesario actuar”, concluyó Bastos.