El nuevo papa fue elegido porque cumple los requisitos de las necesidades de la iglesia

Caldas- Antioquia

Monseñor Juan Fernando Franco Sánchez, Obispo del municipio de Caldas, Antioquia, fue uno de los pocos colombianos que compartió poco tiempo antes de que el nuevo papa León XIV fuera elegido.

El Obispo que conversó con Caracol Radio dijo que hace apenas una semana se encontró en Roma con el nuevo pontífice en medio del novenario del fallecido papa Francisco.

“Tuve la oportunidad de encontrarme con muchos de ellos, y de hecho estaba él. Le di un saludo, y en un ambiente muy espiritual, yo creo que nadie se imagina que va a ser Papa, y sobre todo, pues, en las estadísticas que salían, pues, uno veía que él no salía como en los primeros, que uno dijera no, ¿cierto? Pero precisamente por su sencillez, o sea, yo no creo que él, pues, haya pensado que iba a ser papa, es que eso no lo piensa nadie”.

El obispo Juan Fernando Franco indicó que él además tuvo la oportunidad de compartir durante dos semanas con el nuevo papa hace año y medio cuando estuvo en Roma en unas capacitaciones que el pontífice brindó a los nuevos obispos. Allí, relata, pudo evidenciar lo que para él es lo que necesita la iglesia en esta nueva era y es un ser humano humilde, que incluso hacía fila con todos los religiosos para recibir los alimentos.

“Y también recuerdo que yo estaba en la casa, en la parte de afuera, cerca del parqueadero, y él salía a coger su carro. Y yo recuerdo que era un carro muy sencillo, era un Twingo, viejito, y él con su maletica se despidió porque yo estaba ahí solo a las afueras; estaba rezando el rosario, se despidió. Y vi cuando se montó en su carrito, muy sencillito, y al otro día vuelve en su carrito. No tenía conductor, era un carro lujoso”.

Recalca que ese tipo de acciones que hoy resalta en el sumo pontífice dejan ver lo que podría ser su papado: cercano a Francisco, podría seguir una línea similar de cercanía con los más necesitados y desprotegidos. Y recalca algunas bondades que le inculcó en el encuentro.

“La humildad, la sencillez, el amor por la iglesia, me parece que es muy importante y también nos insistía mucho en el amor por los pobres, por los humildes. Su intervención, recuerdo, que nos motivaba bastante a estar muy atentos a las realidades sociales, a esas realidades que el pueblo vive, y de hecho yo siento que escogió este nombre, León XIV, precisamente porque León XIII fue un hombre que sacó unas encíclicas en favor del trabajo humano, de los derechos humanos”.

Resalta por qué fue elegido el nuevo papa de la religión católica.

“Entonces, siento que lo han elegido porque cumple las condiciones para responder a las necesidades que la Iglesia hoy necesita, y porque en su trabajo episcopal que realizó en el Perú, es un hombre que promovió la formación de los laicos, promovió los derechos humanos, defendiendo precisamente la dignidad de la persona. Entonces, yo pienso que cumple una función importante y su preparación también para asumir este servicio en la Iglesia”.

Y remató con una voz mezclada de sentimientos.

“Muchas gracias, y de verdad que estamos felices. Cuando vi que era él, de verdad que se me vinieron las lágrimas porque sé que, como el Papa Francisco lo hizo bien, yo sé que él lo va a hacer mucho mejor”.