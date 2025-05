“Puede ser una bomba de explosión social”: Fedemunicipios lanza alerta por alimentación de presos

Cartagena

Desde Cartagena, el presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, expresó su preocupación por la entrada en vigor el próximo 1 de julio de la ley que traslada la responsabilidad de la alimentación de las personas privadas de la libertad a las personas privadas de la libertad.

Según Toro, esta situación podría generar una bomba de explosión social porque los municipios no tienen recursos para asumir esta responsabilidad. Además, solicitó al presidente Gustavo Petro, presentar un proyecto de ley con mensaje de urgencia con el propósito de evitar una crisis en las cárceles del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Pues estamos muy preocupados, esto puede ser una bomba de explosión social incalculable porque lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, los municipios no tienen los recursos, algunos municipios tienen en esa materia que aportar recursos muy importantes y no los tienen. Aquí estamos hablando desde la comida, que todos los seres humanos necesitamos para vivir, esto no es un tema de aplazar o no la construcción de una obra. Por eso estamos esperando que, como se le pidió al Presidente de la República la noche anterior, se presente un proyecto de ley con mensaje de urgencia, que si se hace esta misma semana o la próxima, podría alcanzar a estar aprobada antes del 1 de julio y de esa manera resolver la situación”, manifestó Toro.

El presidente de Fedemunicipios sostuvo que el proyecto de ley debe establecer que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, siga siendo la entidad que traslade los recursos mientras se da una solución definitiva.

Gilberto Toro advirtió que esta situación podría generar una crisis en las cárceles porque la alimentación de los recursos estaría en riesgo.

“¿Te imaginas unas personas detenidas? Estamos hablando sobre todos los que no están condenados y que están en las inspecciones de policías, en las URIs, en las cárceles de los municipios. Pues las personas con hambre obviamente no se van a quedar tranquilas”, concluyó.