Lluvias afectan a 14 instituciones educativas en Medellín: 2 requirieron evacuación temporal

Medellín

Por cuenta de la temporada invernal, 14 instituciones educativas entre el corregimiento de Altavista y San Antonio de Prado en Medellín, se han visto afectadas. En total, son 1.234 estudiantes los que han tenido dificultades para recibir sus clases durante los últimos días de lluvias intensas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Educación, tres instituciones (con 813 estudiantes) están funcionando bajo modalidad de alternancia, debido a problemas como la falta de suministro de agua. Aproximadamente el 50 % de los estudiantes asiste de manera presencial en espacios habilitados para recibir acompañamiento pedagógico y psicosocial, mientras que el resto realiza trabajo remoto a través de guías pedagógicas.

Por otro lado, cuatro colegios enfrentan problemas de acceso por movimiento en masa sobre las vías y otras seis instituciones educativas (con 421 estudiantes) se encuentran completamente en trabajo remoto. Entre ellas, dos sedes que fueron evacuadas temporalmente por recomendación del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres: la Institución Educativa Marina Orth en Altavista y el Centro Educativo Rural Montañita en San Antonio de Prado.

Por ejemplo, en la I.E Marina Orth, ubicada en el sector de Belén Aguas Frías; un deslizamiento bloqueó el acceso a la institución, y además hubo movimiento de masa dentro del terreno escolar, lo que mantiene en alerta a toda la comunidad educativa.

La rectora de esta institución, María Magdalena Caro, explicó que la orden de evacuación se dio tras meses de obras de mitigación: “Estábamos realizando todas las obras de mitigación, Secretaría de Educación muy pendiente de la situación, pero no alcanzó el tiempo, no nos dio. La naturaleza no da espera y hay que hacer un muro de contención para asegurar que nuestros niños, niñas y adolescentes vuelvan a un espacio seguro”.

El panorama de este colegio es similar al de otras 13 instituciones educativas que en medio de la incertidumbre y las fuertes condiciones climáticas que azotan la región, han tenido que tomar medidas de prevención, dar clases de manera remota y buscar espacios habilitados de manera temporal para reencontrarse con sus estudiantes.

Ante la compleja situación, la Secretaría de Educación informó que prepara asistencia técnica y pedagógica a los directivos docentes para establecer planes de contingencia que permitan retomar con normalidad el servicio presencial en cuanto sea posible.