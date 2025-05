“Nos sentimos huérfanos”: líder comunal sobre emergencia invernal en Tibú

Tibú.

En el corregimiento La Gabarra, perteneciente al municipio de Tibú, los habitantes ya completan cuatro días sumergidos en una emergencia invernal que ha dejado a más de 200 familias con el agua “hasta el ombligo”, como ellos mismos lo describen.

Tibú es hoy el municipio más afectado por las lluvias en Norte de Santander, pero, según denuncian los líderes comunitarios, la situación ha sido completamente ignorada por las autoridades.

Nelson Correa, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Gabarra, expresó con desesperación el abandono que sienten en medio de esta crisis. “Nosotros parece que fuéramos huérfanos, no tenemos padre ni madre, no tenemos ni municipio, ni gestión del riesgo, ni gobernación, no tenemos nada para que se acerquen y se den cuenta del riesgo tan grave en el que estamos”, dijo en entrevista.

La comunidad denuncia que hasta el momento no se han recibido ayudas humanitarias, ni siquiera una visita oficial para verificar los daños y establecer un plan de atención. “Estamos completamente solos”, sentenció Correa.

Mientras el agua sigue cubriendo sus hogares, los habitantes claman por una intervención inmediata antes de que las consecuencias sean aún más devastadoras.