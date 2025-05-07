El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Necesitamos un pontificado que aterrice lo que el papa Francisco hizo: periodista Cristina Sánchez

En conversación con La W, Cristina Sánchez, directora del semanario ‘Alfa y Omega’ de la Diócesis de Madrid y periodista con 20 años de experiencia en cubrimiento de temas del Vaticano, se refirió al cónclave que elegirá al nuevo papa de la Iglesia.

“¿Qué papa necesita la Iglesia? Esa es la gran pregunta. Ser habla mucho de la importancia de las nacionalidades, de la dispersión geográfica que tenemos en este cónclave con los 71 países representados, algo nunca había sucedido”, dijo.

Afirmó que hay un punto clave en la elección del próximo pontífice: la edad.

“No es lo mismo un pontificado de 30 años como sucedió con Juan Pablo II, a uno de 12 como el de Francisco (…). Esto determinará si será largo o corto”, mencionó.

“Necesitamos un pontificado que aterrice todo lo que el papa Francisco hizo”, agregó.

Es por esto que recordó que las gestiones de Francisco se tienen que implantar en las iglesias locales.

¿Cómo influirán los medios y las redes sociales en la elección del nuevo papa?

Son más de 5.300 periodistas los que están en el Vaticano cubriendo la elección del nuevo sumo pontífice, por lo que Sánchez reconoció que, a diferencia de otras ocasiones, las redes sociales tendrán un papel fundamental.

“Me parece interesante que haya tantos medios de todo el mundo que están interesados en conocer al siguiente papa”, dijo.

