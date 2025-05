Horóscopo de HOY, profesor Salomón: Leo y Acuario, mucho cuidado con las personas traicioneras ¡Ojo!

En este día, miércoles 7 de mayo, uno de los números sagrados de Dios, llega acompañado de poder, fuerza y realización. Las personas nacidas en esta fecha tienen una bendición divina que si la saben aprovechar les traerá mucha felicidad.

El número de la suerte para los cumpleañeros es el 7224 y como lo expresó el experto profesor Salomón, es recomendable que se tome una cucharada de miel y decrete comenzar otro año más de vida endulzado de prosperidad y abundancia.

Asimismo, si ha presentado problemas en su núcleo familiar, repita el código sagrado 11334, que invita a la unión y solución de problemas con los seres más amados.

Santo del día: Flavia Domitila

Color del día: gris o negro

Número del día: 1433

Recomendación del día: realice un padre nuestro por alguna necesidad que tenga

Frase de reflexión: “Pido para mi familia, paz y armonía”.

Horóscopo de HOY:

Aries:

Estabilice su parte emocional. Revise si hay algún conflicto con su familia, sus amigos o pareja que está haciendo que se sienta alterado o intranquilo. Sale la carta del ángel que anuncia abundancia y bendición, este pendiente a una buena oportunidad que llegara. Además, próximamente se le presentará un viaje al que no se podrá negar porque le traerá calma y un espacio para pensar con claridad.

Número de la suerte: 7421

Leo:

Mucho cuidado con las personas traicioneras. A su alrededor alguien está hablando a sus espaldas o no está siendo completamente sincera con el trato y la amistad que le brinda. Como recomendación, sepa a quien comparte sus logros o mejor guarde sus planes hasta que estos se cumplan.

Es un buen momento para que compre, venda o cambie su vivienda, todo lo relacionado con finca raíz y su papeleo saldrá a la perfección. También podrá conseguir trabajo para lograr una estabilidad económica.

Número de la suerte: 7644

Sagitario:

Hoy viene cargado de una carta que invita a la plenitud, el éxito y la protección. Está en un momento de estabilidad, en el que todo lo que piense y proyecte le dará un buen resultado. Finalmente, sale la carta de oros que indica que va a coronar en todos los campos de su vida, la salud, el amor y el dinero. Esta carta está acompañada de mucha energía positiva ¡Aprovéchela!

Número de la suerte: 1836

Tauro:

Hoy es un día en el que recibirá una buena noticia. Puede ser que visite a alguien o lo llamen de manera inesperada para contarle algo importante y positivo. Recuerde siempre decretarlo y verá como se cumple.

De igual forma, se avecina mucha prosperidad y abundancia para su vida. Sale una carta importante sobre la justicia y la estabilidad, lo que permitirá que se sienta con alegría y preparado para afrontar cualquier situación.

Número de la suerte: 7690

Virgo:

No se rinda. Si algo no salió como esperaba debe continuar insistiendo para alcanzar la meta y con ella un triunfo que lo espera. Recuerde que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Además, el número de hoy hace alusión a una escalera que usted debe subir poco a poco para obtener buenos resultados.

Número de la suerte: 1234

Capricornio:

No posponga más ese proyecto que está ahí quieto desde hace un tiempo. Dese la oportunidad de retomar y mejorar. A nivel económico, llega un dinero inesperado que le caerá muy bien para tener un momento de disfrute y alegría. Además, firmará unos papeles y documentos importantes que le darán estabilidad y calma.

Número de la suerte: 0908

Dinero y suerte para algunos signos. Foto de Getty Images / twomeows Ampliar

Géminis:

¡Proyectos nuevos! Vienen oportunidades que son llamativas para que tenga éxito y prosperidad, también firmara unos papeles que le darán tranquilidad y armonía. Por otro lado, aliste sus maletas porque está cerca un viaje, sea por motivos personales o laborales, le irá muy bien y lo disfrutará.

A nivel económico llega un dinero importante que calmara sus nervios. Sepa invertirlo.

Número de la suerte: 1586

Libra:

Próximamente, podría tener un ascenso en el trabajo y llegará con buenas noticias sobre su desempeño. En el amor le irá igual de bien porque logrará solucionar un disgusto que tenía con su pareja y se sentirá mucho más estable emocionalmente. Además, prepárese para una nueva sociedad o emprendimiento que está rondando muy cerca y puede ofrecerle una gran oportunidad en este momento.

Número de la suerte: 8219

Acuario:

Mucho trabajo y responsabilidades, pero no se asuste que tendrá un excelente desempeño. Si está buscando vender o comprar un carro, ese negocio saldrá. Por otro lado, hay gente envidiosa que está hablando más de la cuenta. Puede que este muy cerca a alguien que quiera dañar su imagen. Como recomendación ore y no pierda la fe.

Número de la suerte: 2795

Cáncer:

Muchas cosas estarán mejorando. A veces siente que ciertas situaciones no se desenvuelven o toman otro rumbo, pero tranquilícese que esto cambiara. Debe aprender a dominar el mal genio para que todo pueda darse naturalmente. A nivel económico, un dinero extra llegará y tendrá mucha suerte con los juegos de azar, así que apueste a lo que ha estado rondando por su cabeza.

Número de la suerte: 5842

Escorpión:

La estrella de la suerte que le anuncia todo a su favor en lo que emprenda. También tiene intención de un viaje que le traerá oportunidades y nuevas perspectivas. Así como un dinero que no esperaba, pero le caerá de perlas para que comience un proyecto y se estabilice.

Número de la suerte: 1334

Piscis:

Busque la armonía y gócese a su familia que esto puede cambiar mucho su vida y es muy importante y necesario. En la parte laboral tendrá mucho trabajo, pero se verá muy bien recompensado, así que sentirá estabilidad.

Un proyecto nuevo que invita a comprar algo nuevo. Si puede de ese paso y no se lo niegue

Número de la suerte: 7560